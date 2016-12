Berlusconi: a due punti dalla sinistra

22:38 Mps, Di Pietro al Colle "Bankitalia sapeva ma non intervenne"

"Signor Presidente, con tutto il rispetto, le cose non stanno così: Bankitalia era informata che lì dentro si stavano commettono cose poco trasparenti e non ha provveduto ad impedire che si verificassero": così Antonio Di Pietro a Servizio Pubblico su La 7 si è rivolto al Capo dello Stato.

22:05 Grillo al vetriolo su Pd e Mussari

Beppe Grillo sul suo sito è durissimo contro Pier Luigi Bersani e Giuseppe Mussari, ex presidente di Montepaschi. "Mussari è stato eletto presidente del Monte dei Paschi di Siena all'insaputa del pdmenoelle, Mussari ha comprato Antonveneta all'insaputa del pdmenoelle, Mussari è stato eletto presidente dell'Abi senza alcun sostegno del pdmenoelle". "Però, nel 2011 - rievoca velenoso Grillo - l'ex presidente del Monte dei Paschi Giuseppe Mussari e il suo vice Ernesto Rabizzi donarono 149 mila euro al pdmenoelle di Siena come finanziamento privato".

20:23 Berlusconi: "Alzare il tetto ai contanti"

"Eliminazione dell'Imu sulla prima casa, abolizione o modifica del redditometro, stimolo alle imprese per assumere senza il peso di contributi e imposte, aumento a 5mila euro dei pagamenti in contanti". Lo dice Silvio Berlusconi. Infine sulla compensazione di debiti e crediti nei confronti della pubblica amministrazione: "Vorrei che fosse definita una legge e che non ci si limiti, come ora, a qualche sporadica sentenza della magistratura".

20:01 Tremonti: "Da Monti fascismo finanziario"

"Monti ha detto che se vince, lo spread resta uguale, se perde sale. Questo è un tipico ricatto, un tipico caso di fascismo finanziario. Monti è uno che vive con la paura e della paura. Lui è andato su perché qualcuno ha fatto paura più del necessario. Monti dice che sarebbe saltata l'Italia; ma se non è saltata la Grecia poteva saltare l'Italia?". Così l'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.

19:32 Berlusconi: "Siamo a due punti dal centrosinistra"

"I nostri numeri favorevoli ci danno solo a 2,6 punti dalla sinistra. Contiamo che ritornino a casa molti elettori che ci avevano votato nel 2008 e che si sono allontanati". Lo afferma Silvio Berlusconi, a Radio Monte Carlo.

19:22 Vendola: "Il Sud che piace alla destra ha la mafia"

"Il Mezzogiorno? Per i grandi tecnocrati liberisti il Sud è un incidente e per la destra populista che si è alleata con la Lega il Sud è un nemico. L'unico Sud che è piaciuto a questa destra era quello che profumava di camorra, 'ndrangheta e mafia". Lo ha detto Nichi Vendola, leader di Sel, partecipando a Telese Terme (Benevento) a una manifestazione del partito.

19:03 Berlusconi: "Confronto tv solo tra i primi due"

"Dovrebbe essere un confronto a due cioè tra chi ha la probabilità di uscire vincitore, non credo si possa chiamare nello stesso dibattito chi si classica terzo o quarto. Si dovrebbe fare un dibattito tra i primi due e poi tra il terzo e quarto". E' la posizione di Silvio Berlusconi su un possibile dibattito televisivo tra i candidati. Ritornando sull'argomento il Cavaliere sottolinea come un confronto a sei "sarebbe solo un teatrino che diminuirebbe la statura rispetto al consenso che hanno i primi due che si candidano alla guida del paese".

19:00 Berlusconi: "Ormai c'è accordo Pd-Monti"

"Tutto va nella direzione di una possibile collaborazione. Monti cosa fa? Toglie elettori ai moderati e li mette a disposizione della sinistra". Dice ancora Silvio Berlusconi in merito alla possibile intesa post elettorale tra Monti e il Pd. Parlando del possibile fallimento delle banche, invece, il leader del Pdl dice che "sarebbe un disastro immane che coinvolgerebbe troppi risparmiatori". "Le banche non si lasciano fallire. Il Tesoro americano è intervenuto salvando tutte le banche. E' importante che lo Stato che già garantisce i depositi si faccia carico della buona salute delle banche".

18:55 Berlusconi: "Domenica vi faccio una sorpresa"

"Do appuntamento a domenica prossima a Milano. Intanto posso dire che aboliremo il finanziamento pubblico ai partiti ed il limite dei mille euro in contante oltre all'abolizione totale dell'Imu e sui terreni dediti all'agricoltura". Lo afferma Silvio Berlusconi a Radio Monte Carlo a chi gli chiede quali siano le sorprese su cui lavora.

18:41 Bersani a Monti: "Via i banchieri dai partiti"

"I partiti fuori dalle banche? Sono d'accordo dieci volte. Io aggiungo: via i banchieri dai partiti". E' quanto ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani a Palermo rispondendo ai giornalisti prima della manifestazione con cui aprirà al campagna elettorale del suo partito in Sicilia.

18:10 Ingroia: "Rinegoziare il fiscal compact"

"Non dobbiamo uscire dall'Europa, ma dobbiamo cambiarla". Lo ha detto Antonio Ingroia intervendo ad una manifestazione elettorale a Mantova. "Il fiscal compact è il nostro cappio al collo, imposto da Monti nell'interesse dei potentati europei - ha aggiunto -. La politica di austerity indotta dall'Europa sta travolgendo la nostra economia, sta producendo effetti recessivi e depressivi; tra un po' a farne le spese sarà anche la Germania. Ecco perché bisogna rinegoziare il fiscal compact".

16:34 Monti: "Partiti lontani dalle banche"

"Sono stato accusato di presiedere un governo di banchieri ma ho vietato le presenze incrociate nei Cda di banche e compagnie assicurative concorrenti". Lo ha detto il premier Mario Monti. E' stato "un passo concreto per arginare la commistione politica-finanza, che ho già definito una brutta bestia. Teniamo - è il monito di Monti - i partiti lontani dalle banche".

16:24 Lazio, Tar: Radicali ammessi alle regionali

La lista Amnistia Giustizia e Libertà parteciperà alle prossime elezioni regionali nel Lazio, come ha stabilito il Tar, che ha accolto il ricorso presentato dai Radicali, confermando la candidatura di Giuseppe Rossodivita a governatore.

15:53 Ingroia: "Basta polemiche tra magistrati"

"Non ci devono essere polemiche tra magistrati. Io, del resto, ho risposto solo a chi mi ha attaccato. Comunque, bisogna chiudere questa pagina e in campagna elettorale parlare agli italiani dei programmi". Lo ha detto il leader di Rivoluzione civile, Antonio Ingroia, prima di iniziare il suo intervento elettorale a Mantova.

13:58 Il Pd presenta i suoi spot: "L'Italia giusta"

L'Italia dei 30enni, il precariato, l'amore, il mutuo, un figlio in arrivo, i pannolini da acquistare: puntano su questi temi i due spot ("Il parto" e "Il bacio") che il Pd ha realizzato per la campagna elettorale. La musica è 'Inno' di Gianna Nannini, il messaggio semplice: "Vivere nel nostro Paese sarebbe molto più bello se l'Italia fosse più giusta".

