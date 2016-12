foto LaPresse

- L'Italia è considerata un Paese debitore anche se non lo è. Lo sottolinea Mario Monti a Bruxelles. "Oggi non si distingue più tra Paesi vecchi e nuovi della Ue ma tra debitori, creditori e quelli ritenuti debitori", afferma il premier spiegando che siamo il 3° contributore netto al bilancio Ue e il 3° contributore agli aiuti alla Grecia. Poi, sottolinea che ha fatto il massimo per far capire agli italiani che l'austerità non era colpa dell'Europa.