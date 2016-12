foto Ansa

18:30

- Nel nuovo contratto che il Pdl presenterà agli italiani è prevista una manovra di 80 miliardi in 5 anni (ossia il 10% della spesa dello Stato, che è di circa 800 miliardi), al fine di "ridurre il debito" e aiutare le famiglie. Lo ha affermato Silvio Berlusconi. "Otto miliardi serviranno per la riduzione del debito - ha spiegato -, quattro per le imprese e altri quattro per dare l'avvio al quoziente familiare".