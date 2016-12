Cassa integrazione per i camerieri del Senato

foto LaPresse 19:02 - Stato di agitazione al Senato per i 64 dipendenti della ditta Gemeaz (gruppo Elior) che ha l'appalto della ristorazione. All'annuncio della cassa integrazione a zero ore per il personale del ristorante dei senatori e della cassa integrazione in deroga per quanti lavorano alla buvette, al bar e alla mensa del personale e in tabaccheria, i lavoratori della Gemeaz si sono riuniti in Assemblea. - Stato di agitazione al Senato per i 64 dipendenti della ditta Gemeaz (gruppo Elior) che ha l'appalto della ristorazione. All'annuncio della cassa integrazione a zero ore per il personale del ristorante dei senatori e della cassa integrazione in deroga per quanti lavorano alla buvette, al bar e alla mensa del personale e in tabaccheria, i lavoratori della Gemeaz si sono riuniti in Assemblea.

"Noi non siamo la casta" - Riuniti nella sala del ristorante al piano terra di Palazzo Madama, i camerieri spiegano che si tratterebbe di 860 ore distribuite su 64 persone. Tutto il personale sarebbe coinvolto, tranne i direttori. Un cameriere lamenta: "Siamo lavoratori pagati mille euro al mese con il rischio del posto di lavoro. Non facciamo parte dei dipendenti del Senato, non tutti qui dentro sono dei privilegiati".



Il ristorante chiuderà i battenti - Oltre all'annuncio della cassa integrazione per tutti, nell'assemblea si è parlato dell'accordo della Gemeaz con l'amministrazione del Senato che prevede, per ora, la chiusura del ristorante dei senatori in attesa della prossima legislatura.



Il timore è che la ditta perda l'appalto e su questo si chiedono lumi. In molti dicono: "Ora ci mettono in cassa integrazione ma dopo si riapre" e auspicano un chiarimento tra la ditta di ristorazione e Il Senato.