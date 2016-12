foto Tgcom24

16:33

- Il leader di Rivoluzione Civile, Antonio Ingroia, parlando a Parma a margine della presentazione della sua lista nella città, apre ai grillini. "Noi abbiamo le porte aperte nei confronti del Movimento Cinque Stelle". "Io non ho mai cercato il sindaco Pizzarotti (primo cittadino M5S della città), ma non chiudo le porte in faccia a Grillo. Io non cerco Balotelli", ironizza Ingroia.