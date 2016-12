Ingroia: "Non mi interessano i giudizi della Boccassini, so cosa pensava di lei Borsellino"

foto LaPresse 14:43 - Continua lo scontro a distanza fra Ilda Boccassini e Antonio Ingroia. Dopo che la pm di Milano aveva fatto sapere di ritenere "vergognoso" il confronto del leader di Rivoluzione Civile con il giudice Giovanni Falcone, Ingroia contrattacca: "Non mi interessano i suoi personali giudizi su di me e alle sue piccinerie siamo abituati da anni. Mi basta sapere cosa pensava di me Paolo Borsellino e cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo". - Continua lo scontro a distanza fra. Dopo che la pm di Milano aveva fatto sapere di ritenere "vergognoso" il confronto del leader di Rivoluzione Civile con il giudice, Ingroia contrattacca: "Non mi interessano i suoi personali giudizi su di me e alle sue piccinerie siamo abituati da anni. Mi basta sapere cosa pensava di mee cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo".

"Ho atteso finora una smentita, invano. Siccome non è arrivata dico che l'unica a doversi vergognare è lei che, ancora in magistratura, prende parte in modo così indecente e astioso alla competizione politica manipolando le mie dichiarazioni. La prossima volta pensi e conti fino a tre prima di aprire bocca", continua Ingroia.



Grasso: "Sbagliato il paragone con Falcone" - Nella vicenda interviene anche il candidato del Pd al Senato, Pietro Grasso. "Giovanni Falcone ha fatto cose talmente eclatanti che oggi, paragonarsi a lui, mi sembra un fuor d'opera. C'è da riconsiderare - continua Grasso - ciò che ha subito Giovanni Falcone nella sua vita: ha subito un attentato all'Addaura ed è stato accusato di esserselo procurato da solo; è stato accusato di aver insabbiato le carte dei processi nel rapporto con la politica; è stato accusato di fare il professionista dell'antimafia; è stato accusato di andare nei palazzi della politica, dove effettivamente è riuscito a fare una legislazione che tutti ci invidiano".



Dambruoso a Tgcom24: "Ingroia ha superato il limite"

“In un caso del genere considero che Ilda Boccassini ai tempi delle stragi di mafia era un magistrato con una certa esperienza e aveva un rapporto riconosciuto con Falcone. Ingroia aveva qualche anno di meno e credo che la Boccassini possa spendere qualche parola in più sullo spessore di Falcone. Se Ingroia si è veramente paragonato a Falcone ha fatto un’esagerazione. Questo accostamento ha superato i limiti” E’ quanto affermato in diretta a Tgcom24 da Stefano Dambruoso (Scelta civica con Monti), intervistato commentando la querelle tra Antonio Ingroia e Ilda Boccassini.



Sulla risposta di Ingroia ha aggiunto: “E’ una caduta di toni e di stile che non fa onore a un candidato leader di coalizione che dovrebbe fare dell’etica il punto di forza. Avrebbe dovuto risparmiarsela”.



Trattando il tema della salita in politica dei magistrati, Dambruoso ha commentato: “La salita in politica di un magistrato deve porre dei problemi perché noi dobbiamo rispettare la terzietà per il cittadino che viene giudicato. Io ho operato per gradualità. Ho chiuso i miei fascicoli 7 anni fa e poi ho servito il mio Paese in altro modo. Non ho utilizzato visibilità politica per un elemento contenuto in uno dei miei fascicoli. Chi decide di salire in politica non può più tornare indietro. La Costituzione garantisce l’elettorato passivo. Il magistrato deve rimenare alto funzionario dello Stato ma in un’altra veste. Ci vuole una legge che disciplini questo appoggio. Ingroia vorrebbe tornare? Ciascuno ha un approccio deontologico diverso”