- Nichi Vendola, leader di Sel, commenta i probabili scenari del post voto. "Se si immagina di poter precipitare l'Italia in una palude, io non nuoto nella palude", ha spiegato nel caso il centrosinistra non ottenesse la maggioranza al Senato e, in particolare, di una possibile intesa con Monti. "Qualora la vittoria fosse dimezzata, ci si presenterà alle Camere con il programma Pd-Sel e - ha sottolineato - si verificherà l'esistenza di una maggioranza".