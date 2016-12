Elezioni 2013, Mediaset offre spazi ai leader politici per il dibattito

16:45

- Mediaset è pronta a organizzare un confronto, dopo quello saltato alla Rai, tra i principali leader politici in vista del voto del 24 febbraio. "Le nostre reti - si legge in una nota del gruppo - daranno agli appuntamenti spazi e collocazioni ottimali in palinsesto per diffondere al grande pubblico della tv generalista i programmi degli schieramenti e alimentare un confronto serrato ed efficace".