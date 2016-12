è il candidato premier in Italia delle cancellerie europee, solo l'8% degli italiani lo voterà". Lo ha detto il segretario del Pdl,iferendosi alle critiche di, ha parlato di "ingerenza imperdonabile". Parole al peperoncino di, invece, per Rivoluzione civile che, secondo il leader di Sel, "dopo il voto sparirà". Berlusconi annuncia

23:29 Monti: "In politica perché partiti minavano le riforme"

Mario Monti ha sentito "il dovere morale" di salire in politica quando "ho visto che verso la fine della mia affascinante e difficile esperienza i partiti sia di destra che di sinistra stavano ridisegnando le alleanze ma in un modo che non sarebbe stato favorevole a riforme radicali di cui l'Italia ha bisogno". Così il premier dal Bruxelles.

22:45 Monti: "Candidato perché partiti minavano riforme"

Mario Monti ha sentito "il dovere morale" di salire in politica quando "ho visto che verso la fine della mia affascinante e difficile esperienza i partiti sia di destra che di sinistra stavano ridisegnando le alleanze ma in un modo che non sarebbe stato favorevole a riforme radicali di cui l'Italia ha bisogno": così il premier Mario Monti a Bruxelles alla presentazione del libro che ha scritto con Sylvie Goulard.

22:22 Monti: "Salire in politica controverso per la coscienza"

"E' stato molto controverso per la mia coscienza personale ma alla fine sono arrivato alla conclusione che dobbiamo mettere le basi per qualcosa di molto importante. Le riforme strutturali daranno i loro frutti se saranno portate avanti", così Mario Monti ha ricordato come ha maturato la sua decisione di salire in politica.

22:19 Grillo: "Distruggeremo il sistema, governo dura un anno"

"Distruggeremo il sistema. Li manderemo a casa, ve lo prometto. Nessun governo, con questa crisi, durerà più di otto mesi-un anno". Lo ha affermato il leader del Movimento Cinque stelle Beppe Grillo durante un comizio in piazza Università a Catania, al quale hanno assistito, secondo una stima degli organizzatori, non meno di ottomila persone. Per la crisi, ha aggiunto, "bisogna subito fare un piano d'emergenza". "Ho paura - ha concluso - di Monti che mi fa i complimenti. Lo vorrei denunciare per diffamazione al contrario".

22:17 Monti: "Domani da Merkel non per consigli elettorali"

"Non vado dalla Merkel nè per chiedere consigli per la campagna elettorale nè per chiarimenti sull'Europa, ma per parlare di bilancio Ue, su cui prenderemo una decisione al di là di tutti gli appuntamenti elettorali": lo ha detto Mario Monti a Bruxelles alla presentazione del libro con Sylvie Goulard, rispondendo ad una domanda di Cohn-Bendit sul suo viaggio di domani a Berlino.

21:38 Monti: "Italia considerata debitore ma non lo è"

L'Italia è considerata un Paese debitore anche se non lo è. Lo sottolinea Mario Monti a Bruxelles. "Oggi non si distingue più tra Paesi vecchi e nuovi della Ue ma tra debitori, creditori e quelli ritenuti debitori", afferma il premier spiegando che siamo il 3° contributore netto al bilancio Ue e il 3° contributore agli aiuti alla Grecia. Poi, sottolinea che ha fatto il massimo per far capire agli italiani che l'austerità non era colpa dell'Europa.

20:49 Monti: "Sguardo a corto raggio è pericolo per democrazia"

"La tendenza a guardare a corto raggio è probabilmente la tendenza più pericolosa che abbiamo" nelle nostre democrazie. Lo ha detto Mario Monti alla presentazione del libro scritto con l'europarlamentare Sylvie Goulard, "La democrazia in Europa" al teatro Bozar di Bruxelles, dove è stato registrato il tutto esaurito. Durate la presentazione del dibattito, l'ex premier belga Guy Verhofstadt ha osservato che "questa è la seconda volta che riempiamo il teatro per temi europei".

20:20 Casini a Bersani: "Siamo responsabilissimi"

"Noi siamo responsabilissimi". Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc, ribatte così all'appello di Pier Luigi Bersani ai montiani perché non favoriscano la vittoria di Maroni in Lombardia. "Siamo responsabili ma non vogliamo tornare a nostalgie del passato. Monti ha collaborato con Pd e Pdl, poi il Pd è tornato all'alleanza con Vendola e il Pdl ha riabbracciato la Lega. Sono loro che hanno cambiato".

19:32 Maroni: "Ambrosoli è un racconta balle"

"Caro Ambrosoli, come la mettiamo con la promessa natalizia di liste senza indagati? Casciaball (racconta bugie, ndr) cosmico". Lo scrive su Facebook, Roberto Maroni, segretario della Lega e candidato presidente della Regione Lombardia, a proposito dell'inchiesta sui rimborsi facili dei gruppi consiliari di centrosinistra in Lombardia.

18:47 Maroni: Bersani vuole inciucio e banche

"Bersani chiede a Monti l'inciucio in Lombardia per farmi perdere": lo afferma su Twitter Roberto Maroni, segretario della Lega e candidato governatore. "Dopo lo scandalo Mps - aggiunge Maroni -, vogliono mettere le mani anche sulle banche lombarde?".

18:11 Berlusconi: "Manovra da 80 mld e quoziente familiare"

Nel contratto con gli italiani che il Pdl sottoporrà agli italiani è prevista una manovra di 80 miliardi in 5 anni fatta tutta di tagli e, con parte dei risparmi, l'introduzione del quoziente familiare. Lo ha detto Silvio Berlusconi, spiegando che il contratto sarà elaborato e presentato "nei prossimi giorni".



Nello specifico Berlusconi ha spiegato che bisogna partire dal taglio della spesa pubblica: "Pensiamo di poter arrivare al 10 per cento nel giro di 5 anni", il che significa 80 miliardi, visto che l'ammontare della spesa dello Stato è di circa 800 miliardi. Si tratta di "16 miliardi l'anno", ha sottolineato il leader del Pdl, che verrebbero così utilizzati: "Otto miliardi per la riduzione del debito, quattro miliardi per le imprese andando progressivamente all'eliminazione dell'Irap e infine quattro miliardi per dare l'avvio al quoziente famigliare".

16:43 Bersani: "Speriamo che Dio abbia perso lo stampo di Berlusconi..."

"Il nostro obiettivo è mandare a casa Berlusconi una volta per tutte e un sistema durato venti anni. Uno che è arrivato dicendo che schifava la politica, schifava lo Stato, il fisco, schifava tutto. Speriamo che Dio abbia perso lo stampino di Berlusconi". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, da Napoli.

16:27 Ingroia: "Nostre porte aperte ai grillini"

"Il nostro movimento ha le porte aperte nei confronti del Movimento 5 Stelle". Lo ha detto Antonio Ingroia prima di cominciare la presentazione delle proprie liste a Parma. "Io non ho mai cercato il sindaco Federico Pizzarotti (primo cittadino M5S della città emiliana, ndr), ma non chiudo le porte in faccia al Movimento Cinque Stelle. Io non cerco Balotelli", ha concluso.

15:53 Rai: il 22 febbraio conferenze stampa Monti, Berlusconi, Bersani

Saranno Monti, Berlusconi e Bersani a chiudere la campagna elettorale. Lo ha deciso la Commissione di Vigilanza approvando le modifiche al regolamento sulla par condicio, secondo le quali saranno i capi coalizione a chiudere il 22 febbraio le conferenze stampa in prime time sulla Rai. Il Pdl ha chiesto che siano ricondotte in un unico format.

14:08 Ingroia-Boccassini, nuovo scontro

Continua lo scontro a distanza fra Ilda Boccassini e Antonio Ingroia. Dopo che la pm di Milano aveva fatto sapere di ritenere "vergognoso" il confronto del leader di Rivoluzione Civile con il giudice Giovanni Falcone, Ingroia contrattacca: "Non mi interessano i suoi personali giudizi su di me e alle sue piccinerie siamo abituati da anni. Mi basta sapere cosa pensava di me Paolo Borsellino e cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo".

LEGGI L'ARTICOLO

Ultimo aggiornamento 23:29