Salta il confronto tra i candidati in Rai

foto SportMediaset 17:03 - Nessun confronto televisivo tra i candidati premier su una rete Rai. L'incontro tra le sei figure di spicco della campagna elettorale sarebbe saltato per l'obiezione del Pdl. Secondo Berlusconi il regolamento della Commissione di Vigilanza Rai prevede che sia riservato uno spazio ai leader delle coalizioni e dunque non a Beppe Grillo, Antonio Ingroia e Oscar Giannino. Come il premier Monti, il leader Pdl si è sempre detto contrario a una sfida a sei, preferendo una duello a tre.

"Se il confronto tv a 6 fra i candidati alle elezioni non si può fare in Rai vado a Sky", ha commentato Bersani. "Per quale diavolo di motivo non si può fare il confronto a sei? Dite alla Vigilanza Rai che io, quando c'era da fare le primarie, non l'ho fatto fra i favoriti perchè un conto sono i sondaggi e uno sono i voti. Io mi chiamo Partito democratico e partecipo solo a cose dove tutti hanno uguali condizioni. Non intendo partecipare a cose dove ci sono condizioni diverse, questo lo lascio fare a Berlusconi", ha concluso.