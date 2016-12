foto Tgcom24

16:32

- Silvio Berlusconi afferma che per governare ha "chiesto e ottenuto il consenso degli italiani, non quello della signora Merkel". In un'intervista al magazine free press Pocket risponde così sul perché gli italiani dovrebbero votare lui e non Monti. Da premier, poi, non avrà bisogno di spiegare nulla alla Merkel perché lei "sa già, che la musica è cambiata rispetto al governo Monti". Sulla Ue si oppone a cedere sovranità ai "burocrati di Bruxelles".