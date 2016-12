foto Ap/Lapresse

- "Mi dissocio per la dichiarazione sull'Italia del mio collega Olli Rehn, che rischia di far apparire non indipendente la Commissione Ue". Con queste parole il vicepresidente dell'esecutivo europeo, Antonio Tajani, prende le distanze dal collega responsabile per gli affari economici e monetari. Rehn aveva criticato il governo di Berlusconi per aver disatteso nel 2011 gli impegni presi con l'Europa su riforme e risanamento dei conti.