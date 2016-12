foto Sito ufficiale

13:01

- Il ministro dei Trasporti, Corrado Passera, ha emanato l'Atto di indirizzo per la definizione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale. Il provvedimento, che non prevede l'apertura di nuovi scali, ma pone le basi "per un riordino del settore strategico, favorendone lo sviluppo e il recupero di efficienza", sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni per l'intesa. "Colmiamo una lacuna che durava da 26 anni", ha sottolineato il ministro.