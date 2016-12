E' polemica tra Antonio Ingroia e il Partito Democratico. "Svolgo la mia attività politica come magistrato in aspettativa. Del resto sono molti i magistrati eletti nel Pd che non si sono mai dimessi", sottolinea il leader di Rivoluzione Civile. "Mi sembra - dice - che ci sia un eccesso di criminalizzazione nei confronti dei magistrati che entrano in politica".

23:42 Ingroia: "Boccassini si informi prima di sparare"

"La Boccassini prima di sparare a zero si informi: io non mi sono paragonato a Falcone": così Antonio Ingroia a Ballarò. "Bisogna misurare bene le parole prima di parlare e la Boccassini non ha nemmeno letto la mia dichiarazione - ha aggiunto - io ho detto che ho percepito la stessa reazione stizzita di alcuni magistrati quando Falcone si impegnò con Martelli e oggi nei miei confronti dopo il mio impegno in politica, ma non ho detto che siamo la stessa cosa".

20:43 Monti: "Basta autoflagellarci con le tasse"

Ora che siamo considerati uno dei Paesi più stabili "dovremmo continuare a autoflagellarci? Evidentemente no". Mario Monti, ospite del Tg5, conferma l'ipotesi di ridurre le tasse, pur se con prudenza e "gradualità" e che le sue non sono "promesse" elettorali "irresponsabili". "Questa cosa delle vacanze non mi è mai passata per la mente", ha aggiunto a proposito della riduzione delle vacanze per i dipendenti della scuola.

20:16 Scuola, Monti: "Mai pensato di ridurre le vacanze"

"Di tagli sono stato costretto a farne tanti, ma questa cosa delle vacanze non mi è mai passata per la mente". Lo afferma afferma Mario Monti, ospite del Tg5, a proposito della riduzione delle vacanze per i dipendenti della scuola.

19:40 Monti: "Esenzione Imu per il 75% delle famiglie"

Con il Piano Tasse di Scelta Civica ''si stima che non pagheranno l'Imu il 75% delle famiglie con almeno due figli a carico gia' dal 2013''. Lo scrive lo staff di Mario Monti, sul profilo Twitter del candidato premier.

19:23 Monti: "Sul 50% delle case niente Imu"

"Con il piano tasse di Scelta Civica si stima che non pagheranno l'Imu il 50% delle abitazioni principali a partire dal 2013". Lo scrive lo staff di Mario Monti sul profilo Twitter del candidato premier.

19:04 Mps, Grillo: "Bersani deve dimettersi"

"Lui, Bersani-Gargamella, deve andarsene, deve dare le dimissioni e non deve sbranare nessuno. Ma con le gengive si può solo succhiare. Se voleva sbranare qualcuno c'era Berlusconi, magari facendolo cadere in occasione della vicenda dello scudo fiscale; invece loro non sono andati a votare e hanno avallato così la più grossa bruttura". Lo ha detto Beppe Grillo a Catanzaro replicando a Pier Luigi Bersani che, in merito alla vicenda Mps, aveva detto di non accettare lezioni da "un autocrate da strapazzo".

17:55 Bersani: "Mi fa le pulci chi ha tolto il falso in bilancio?"

"Mi fanno un sacco di polemiche, continuano con il Monte dei Paschi e li sbrano se superano un certo limite. Ma devo farmi fare le pulci da della gente che ha cancellato il falso il bilancio?". Così il segretario del Pd, Pierluigi Bersani che ha poi aggiunto: "Il falso in bilancio, appena arrivo viene reintrodotto così come la legge sull'antiriciclaggio e tutta compagnia cantante".

16:28 Berlusconi: vincerò la sfida, batterò gli scettici

''Mi piacciono le sfide difficili ma non quelle impossibili. Ogni volta che mi sono cimentato in un'impresa difficile gli scettici hanno tentato di fermarmi''. Lo dice Silvio Berlusconi in una lunga intervista pubblicata nel numero di febbraio del magazine free press Pocket. ''Ma ogni volta - aggiunge - ho smentito gli scettici ed anche stavolta, gli scettici, saranno delusi. Perché vinceremo anche questa sfida, per l'Italia''.

15:42 Bersani: "Non prendo lezioni dall'autocrate Grillo"

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, rispedisce al mittente la richiesta di dimissioni avanzata da Beppe Grillo. "Chi dice cose fuori dal segno ne risponde - replica -. Aggiungo che vorrei capire da che pulpito democratico Grillo parla di dimissioni, io ce l'avrei un partito che potrebbe chiedermele. A Grillo chi può chiederle? Ecco, allora lezioni non ne dia per favore, che da quel lato non ne prendo: da autocrati da strapazzo non ne prendo".

15:25 Fini: mi ricandido, non abbandono truppa

''Non ho mai pensato di non ricandidarmi, ho un impegno nei confronti di coloro che dopo essere stati espulsi dal Pdl non hanno alzato la bandiera bianca''. Lo afferma Gianfranco Fini in video chat con il sito de IlFattoQuotidiano.it. ''Sono e siamo stati oggetto di bastonature mediatiche e se avessi abbandonato sarei stato un comandante che abbandona la sua truppa: ecco, io sono un romantico e non lo faccio'', aggiunge.

14:45 Grillo: "Caso Mps, Bersani si dimetta"

Dal suo blog, Beppe Grillo chiede le dimissioni immediate di Bersani da segretario del Pd e annuncia l'istituzione di una commissione d'inchiesta su Mps non appena il Movimento 5 Stelle arriverà in Parlamento. "Mps fa impallidire non solo Parmalat, ma anche il fallimento del Banco Ambrosiano - scrive -. Dietro a questo colossale saccheggio, come avvenne allora, ci può essere di tutto. Craxi, in confronto, rubava le caramelle ai bambini".

13:13 Bersani: sondaggi? La destra perde

Pierluigi Bersani non è preoccupato dei sondaggi che darebbero il centrodestra in rimonta. ''Un sondaggio al giorno non dice niente - ha affermato Bersani, al termine della visita al carcere di Padova - Io nei sondaggi leggo una tendenza di fondo: che dopo 10 anni di governo della destra loro stanno perdendo, e c'è la possibilità reale di una alternativa, che siamo noi. Perché chi arriva primo vince, e noi abbiamo questa possibilità, con l'aiuto di tutti''.

12:35 Napolitano: "Neonazismo avrà dura risposta dallo Stato"

"C'è da interrogarsi con sgomento sia sul circolare, tra giovani e giovanissimi, di una miserabile paccottiglia ideologica apertamente neonazista sia sul fondersi di violenze di diversa matrice, da quella del fanatismo calcistico a quella del razzismo innanzitutto antiebraico". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Mostruosità - ha aggiunto il Presidente della Repubblica - che sollecitano la più dura risposta dello Stato e la più forte mobilitazione di energie".

12:32 Napolitano: "Italia consapevole delle aberrazioni del fascismo"

In Italia "ormai c'è consapevolezza dell'aberrazione introdotta dal fascismo con l'antisemitismo e dell'infamia delle leggi razziali del 1938". Così il presidente Napolitano oggi al Quirinale celebrando la Giornata della Memoria. "Propagande aberranti - ha aggiunto - si traducono in diverse città in fatti di violenza e contestazione eversiva da parte di gruppi organizzati", spiegando che c'è la necessità "di tenere alta la guardia e di vigilare".

12:06 Casini: da Monti programma realizzabile

''Per anni abbiamo sentito panzane e promesse elettorali irrealizzabili, Monti oggi ha invece indicato un piano realistico e una strada sulla quale si può camminare: un abbassamento delle tasse condizionato alla lotta all'evasione e alla lotta agli sprechi. Non si tratta di promesse''. Lo ha detto il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini, parlando alla stampa a Montecitorio.

