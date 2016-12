foto Ansa

23:34

- Pier Luigi Bersani non si è pentito di aver sostenuto lealmente il governo Monti. "Eravamo sul precipizio - ha osservato il leader del Pd - e quando un grande partito fa in coscienza ciò che serve al Paese è a posto". Bersani commenta anche l'impegno con cui Monti si è lanciato nella campagna elettorale: "Non vorrei che questa passione gli sia venuta perché a Palazzo Chigi sei abbastanza al riparo. Gli esodati fermavano me per strada, non lui".