- "Stiamo parlando di deputate, non di bidelle" a parlare così, durante un faccia a faccia sul ruolo delle donne con Maria Stella Gelmini (Pdl), è la senatrice del Pd Anna Finocchiaro durante la trasmissione di Rai Uno Porta a Porta. Poco dopo la Finocchiaro cerca di correggere il tiro chiosando: "con tutto il rispetto per un lavoro importantissimo".

In studio si dibatte sulla presenza delle donne in politica. "Io credo che qualche volta si faccia anche un uso decorativo delle donne, nel senso che le si mettono in posti dove hanno pochissimo potere" afferma l'ex ministro Gelmini. La Finocchiaro incalza: "Qua stiamo parlando di parlamentari della Repubblica, non stiamo parlando di bidelle, con tutto il rispetto per un lavoro importantissimo".

La polemica, come sempre in questi casi, divampa a partire dai social network e in particolare da twitter. "#Bidelle di tutto il mondo unitevi, la gaffe di Anna Finocchiaro genera un hashtag" cingetta qualcuno. In effetti, sotto la parola chiave #bidelle, si condensano tantissimi messaggi molto critici nei confronti della senatrice. "Più #bidelle bidelle meno Finocchiaro" scrive un utente, o ancora: "La gaffe sulle #bidelle esempio dell'arroganza della casta."

La piazza di twitter si era già scagliata contro la parlamentare, sorpresa mentre faceva spese da Ikea facendo spingere il carrello agli uomini della sua scorta.