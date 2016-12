foto Ansa

18:45

- "Sono stanco di manovre per inseguire la crisi e, come tutti gli italiani, sono quindi contro". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani. Il leader del Pd ha poi consigliato "un po' di modestia in più" al Professore, secondo il quale gli italiani solo con lui sarebbero al sicuro. Nel 2013 bisogna poi pensare "ad abbassare le tasse a vantaggio di lavoratori, pensionati e chi investe per dare lavoro e va riletto il patto stabilità", ha concluso.