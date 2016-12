foto Ansa

12:00

- "Fino a un mese fa il governo assicurava che non si poteva spendere un euro in più per esodati e terremotati; oggi si scopre che sarebbe in grado di ridurre Imu e Irpef e parla di somme immaginifiche". Stupita, Anna Finocchiaro, capogruppo del Partito Democratico al Senato, si chiede dunque se "il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha perso il senso della misura".