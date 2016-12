foto LaPresse

09:54

- "Non bastano maggioranze strette per fare tutte le riforme che servono per uscire dall'emergenza in cui è l'Italia. Se ci fosse una grande coalizione avrebbe il sapore della politica necessaria". Ad affermarlo è il premier Mario Monti che, intervenendo a "Omnibus", dice che non ci sarà una nuova manovra anche se, precisa, "niente si può escludere in certi casi di esito del voto".