Secondo Monti, già a partire da quest'anno "il peso dell'Imu sulla prima casa potrebbe scendere, mentre il livello di Irpef e Irap inizierà a scendere a partire dal 2014". Per quanto riguarda un ritorno del rischio sui mercati per l'Italia, il premier ha dichiarato che "dipende da quello che faremo. Se pensassimo di andare per una nostra strada in Europa lo pagheremmo presto". Sul Fisco, Berlusconi risponde: "Entro il 2015 due sole aliquote Irpef".

18:28 Monti: noi più "freschi" degli altri partiti

''I partiti sono molto legati ad apparati ad interessi costituiti. Non hanno quella freschezza che noi abbiamo perché noi siamo sgombri da queste eredità di partiti pluridecennali''. Lo afferma Mario Monti nel corso della presentazione dei candidati di Scelta Civica con Monti per il Lazio 2 a Viterbo.

18:27 Bersani: basta tasse, serve lavoro

Nel 2013 bisogna certo pensare ''ad un abbassamento del carico fiscale a vantaggio di lavoratori, pensionati e chi investe per dare lavoro. Ma non è solo fisco: credo che serva subito rileggere il patto stabilità e mettere in moto un piano per le piccole opere per dare un po' di lavoro''. Così Pier Luigi Bersani a Padova.

18:22 Monti: prima nessuno voleva fare il premier

''Mi è capitato di essere chiamato dal presidente della Repubblica e dal Parlamento in un momento così difficile per l'Italia che è accaduto una cosa strana: nessuno voleva fare il presidente del Consiglio''. Lo afferma Mario Monti nel corso della presentazione dei candidati di Scelta Civica con Monti per il Lazio 2 a Viterbo.

18:19 Bersani: stanco di nuove manovre

''Io sono stanco di manovre come credo tutti gli italiani, non si può inseguire la recessione con delle manovre e quindi sono contro''. Lo ha detto Pier Luigi Bersani rispondendo a Mario Monti che non ha escluso la possibilità di una nuova manovra.

17:48 Radicali: ricorso in Lazio per le regionali

''L'ufficio elettorale centrale ha confermato l'esclusione della lista Amnistia, Giustizia, Liberta' dalle elezioni del Lazio''. Lo dice il candidato presidente della lista, il radicale Giuseppe Rossodivita. ''Decisione ridicola - continua - faremo ricorso e ci saremo''.

17:32 Bagnasco: basta con populismo e reticenze

Il card. Angelo Bagnasco critica il ''professionismo'' delle fasi preelettorali che contrasta con la ''flemma di altri frangenti'', ricorda che il ''Paese è stanco di populismi e reticenze'' da qualsiasi parte e di una "politica volta a arricchimento personale''. La Chiesa, ricorda citando il Papa, non fa politica. Ma neppure rinuncia alla giustizia.

16:43 Frasi sul Duce, esposto contro Berlusconi

Gianfranco Mascia, candidato alla Regione Lazio per Rivoluzione Civile, ha depositato un esposto contro Silvio Berlusconi per le affermazioni su Mussolini. Mascia ha consegnato la denuncia direttamente negli uffici del tribunale capitolino in piazzale Clodio.

16:27 Monti: legge elettorale nel nuovo Parlamento

"Il Parlamento che sarà eletto a febbraio dovrà affrontare senza ulteriori rinvii la riforma della legge elettorale: mi impegnerò in questa direzione e opererò affinché si trovi una soluzione condivisa tra le forze politiche che agevoli l'obiettivo della democrazia paritaria". Monti mando questo messaggio al convegno delle 50 associazioni della Rete per la Parità.

16:03 Berlusconi: "Più comunisti adesso che nel 1994"

"Oggi tutti i protagonisti della vecchia nomenclatura sono stati messi nella lista del Pd: ci sono più comunisti adesso che quando sono sceso in campo nel '94", ha detto Silvio Berlusconi. "Renzi lo hanno messo in un angolo e accontentato con un pugno di candidati. Questa è una sinistra ancora ortodossa, ispirata dalla vecchia ideologia comunista che porta con sè un carico di invidia sociale e che pensa a uno stato che domina i cittadini".

16:01 Berlusconi: "Monti vuol fare l'ago della bilancia"

"Monti sta cercando di fare l'ago della bilancia, credo non gli riuscirà. La sinistra guarda con favore all'offerta di collaborazione del centrino ma è una sinistra ancorata a Vendola, il quale a sua volta è ancorato alla Cgil". Silvio Berlusconi ha parlato così all'agenzia Vista, riferendosi al premier.

15:34 Berlusconi: "Rimonta spettacolare, abbiamo recuperato il 10%"

"I nostri dati ci confermano che abbiamo avuto una rimonta spettacolare: in meno di un mese più del dieci per cento, e ora siamo 5 punti sotto la sinistra". Lo garantisce il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, che sottolinea come il centrodestra "è alla pari al Senato nelle più importanti regioni". Per Berlusconi, nei prossimi 30 giorni di campagna elettorale, la rimonta potrà continuare "nonostante l'assurda legge della 'impar condicio'".

15:21 Bersani: "Pronto a confronto tv con tutti i candidati"

"In campagna elettorale c'è poco spazio ai problemi degli italiani. Sono pronto a un confronto tv con tutti i candidati se serve a discuterne". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, su Twitter sfida tutti i candidati premier ad un faccia a faccia sui problemi degli italiani.

14:57 Brunetta: "Sul Duce Berlusconi ha detto quel che gli italiani pensano"

"Credo che Berlusconi abbia detto su Benito Mussolini quello che la maggioranza degli italiani pensano". A dirlo è l'ex ministro Renato Brunetta, che dice di credere che "gli italiani si riconoscano nelle parole di Berlusconi in questo senso: premettendo che è stata una dittatura, che ha negato le libertà, va detto che il fascismo ha prodotto welfare senza democrazia, esattamente come avvenuto in Unione sovietica".

14:41 Minzolini: "Solo sentenza deve incidere su eleggibilità"

"Credo che la non eleggibilità debba dipendere solo da una cosa: la sentenza. Altrimenti c'è chi usa ogni artificio legale per danneggiare gli altri". Così l'ex direttore del Tg1, Augusto Minzolini, ha commentato la scelta del Pdl di non ammettere certi candidati alle Politiche 2013. "La mia vicenda della carta di credito della Rai - ha ricordato Minzolini alla presentazione dei candidati per la Liguria - è un esempio. Mi è stato messo il bavaglio per un anno, impedendomi di fare il giornalista, nonostante io abbia già rimborsato ogni spesa. Anche per questo ho accettato la candidatura".

14:26 Camusso: "Monti non minacci manovra"

"Benché dimissionario, dovrebbe ricordarsi di essere il presidente del Consiglio, quindi dovrebbe rispondere su a che punto lascia i conti del Paese e non può sostenere che la manovra ci può essere o no a seconda di chi vince anche perché appare un messaggio minaccioso agli elettori". Così il leader Cgil, Susanna Camusso, su Monti.

Ultimo aggiornamento 18:28