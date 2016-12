Dai libri all'elettronica,dalla casa all'intimo:ecco le spese "istituzionali" dei consiglieri liguri Idv

foto Ansa Correlati Danni all'erario: recuperati 6,5 mld di euro

09:40 - Dai libri all'arredamento, dalla tecnologia all'intimo. Queste le spese "istituzionali" fatte dei consiglieri dell'Italia dei Valori in Liguria le cui ricevute e autocertificazioni sono state sequestrate dalla Procura di Genova. Gli ambiti sono i più disparati, così come le cifre: si passa dai 19 euro spesi per un taglio dal parrucchiere ai 2.395 usati per l'acquisto di bottiglie di vini di Borgogna.

Scartabellando le ricevute, si scopre che sono stati rimborsati gli acquisti fatti in libreria: oltre mille euro spesi tra volumi di carta e digitali. Dall'ultimo best seller di Umberto Eco a "I Promessi sposi" di Manzoni. Senza dimenticare i 2.670,68 euro del reparto tecnologia, dove a nome dei consiglieri Idv figurano tablet, smartphone, telecamere e navigatori.



Come riporta Il Corriere della Sera, i consiglieri dovranno "giustificare" rimborsi per un totale di 130mila euro: acquisti che nulla sembrano c'entrare con l'attività politica del partito. A contribuire a raggiungere l'ingente somma anche un divano da mille euro, 1.072 euro per piante e fiori e cento euro per intimo da donna (reggiseno push-up, slip e pareo).



Nel mirino degli inquirenti sono finiti l'ex vice presidente del Consiglio regionale Marylin Fusco, l'attuale presidente Nicolò Scialfa, Stefano Quaini e Maruska Piredda. Solo quest'ultima è rimasta nel partito di Antonio Di Pietro, mentre i primi due sono passati a Diritti e Libertà e Quaini a Sel. E il leader dell'Idv si limita a dire: "Non ho visto niente, chiedetelo a quelli della Liguria".