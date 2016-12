foto LaPresse Correlati Shoah, Berlusconi cita Mussolini: ed è polemica 00:36 - Giornata nera per il premier Mario Monti, che è stato contestato anche in Emilia, nelle zone del sisma, prima a Concordia e poi a Mirandola. Nel primo appuntamento i contestatori hanno anche lanciato un uovo che ha però colpito il sindaco di Camposanto, Antonella Baldini, che l'accompagnava nella visita. Fischi e contestazioni anche a Mirandola dove il gruppetto che protestava e' stato contenuto dalla polizia. - Giornata nera per il premier Mario Monti, che è stato contestato anche in Emilia, nelle zone del sisma, prima a Concordia e poi a Mirandola. Nel primo appuntamento i contestatori hanno anche lanciato un uovo che ha però colpito il sindaco di Camposanto, Antonella Baldini, che l'accompagnava nella visita. Fischi e contestazioni anche a Mirandola dove il gruppetto che protestava e' stato contenuto dalla polizia.

Monti: "Lo Stato stava per fallire"

Monti ha cercato, in qualche modo, di giustificarsi di fronte a chi, anche in maniera urbana, gli imputa un mancato sforzo nei confronti della terra colpita dalla calamità: "Per le imprese colpite dal sisma non è stato possibile posticipare il pagamento delle tasse, non c'era la copertura finanziaria. Mi dispiace, abbiamo fatto tutto il possibile, ma lo Stato stava per fallire". E ha continuato alludendo, ancora una volta, alle mancanze degli esecutivi precedenti: ''Gestioni scellerate delle precedenti emergenze - ha detto - hanno dato vita a truffe e corruzioni e causato un accusa gravissima all'Italia, ho cercato di evitare la procedura d'infrazione e impedito il blocco di tutti gli stanziamenti''.



Per la ricostruzione post sisma in Emilia c'è stato, secondo il premier ''uno sforzo consistente della Regione, tuttavia l'eccessiva produzione di atti che hanno complicato le procedure andrebbe corretta: le modalità per l'accesso ai fondi che ci sono devono diventare più snelle, perché la Regione dispone di 6 miliardi per ricostruire le case e le fabbriche''.



Sempre su finanziamenti, aiuti dell'Europa e temi economici in generale, Monti ha ricordato che "in alcune occasioni ci sono state leggere pressioni affinché l'Italia chiedesse prestiti di salvataggio, sarebbe stato molto rassicurante dire di sì perché non avremmo corso il rischio di far saltare il paese. Ma senza quegli aiuti oggi l'Italia è un paese di serie A, altrimenti sarebbe stato di serie B''.



Grillo: povero Monti, gli tirano le uova...

''Ho letto adesso del povero Monti che in un paesino in Emilia gli han tirato di tutto, uova...Non c'e' nessuno che va in giro, la gente e' idrofoba''. Cosi' Beppe Grillo, parlando con i giornalisti al termine di un comizio ad Ancona, dove ad ascoltarlo c'erano circa 8 mila persone. ''Per noi - ha aggiunto il comico, applauditissimo nelle Marche dove ha fatto tappa con lo Tsunami Tour per presentare i candidati del Movimento 5 stelle - il problema e' il contrario, la gente e' quasi troppa''.