foto Ansa

21:32

- Pier Luigi Bersani attacca duramente Silvio Berlusconi dopo le dichiarazioni di quest'ultimo su Benito Mussolini: "E' stato indecente". "La giornata memoria dovrebbe servire per farci riflettere su come l'umanità possa precipitare in un abisso senza nome - ha detto il leader del Pd -. Berlusconi ha usato questa occasione per una manovretta elettorale, per richiamare un po' di voti di una destra fascistoide, strizzando l'occhio a Mussolini".