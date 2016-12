foto Ansa

19:55

- Beppe Grillo attacca il leader del Pd: "Bersani dice 'sbraneremo tutti quelli che ci attaccano per la vicenda MPS'. Ma lui in 20 anni non ha mai sbranato Berlusconi". Sono le parole del leader del Movimento 5 Stelle a un comizio elettorale a Pesaro. Nell'ultima settimana della campagna elettorale, Grillo annuncia che tornerà in tv per "salutare il popolo italiano e per salutare i partiti che se ne andranno. Non ne sentiremo la mancanza", dichiara.