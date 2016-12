foto Ap/Lapresse

17:51

- Il premier Mario Monti è stato contestato da un folto gruppo di persone a Concordia, uno dei paesi più colpiti in Emilia dal sisma della scorsa primavera. I contestatori hanno gridato all'indirizzo del premier dimissionario epiteti come "buffone", "vergognati" e "vieni qui solo per la campagna elettorale". Verso Monti, da uno dei contestatori, è partito anche un uovo: il lancio, però, non ha colpito il premier.