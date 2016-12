foto Tgcom24

18:39

- Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, torna ad escludere qualsiasi ipotesi di dialogo con la coalizione di Mario Monti, che definisce un "professorino". "Non credo - dichiara - che ci sia nessuna possibilità di collaborazione tra noi e questo centrino che annovera Casini, Monti e Fini". "Sono personaggi - aggiunge - con cui abbiamo avuto a che fare in passato, e che per tanto riteniamo non siano davvero possibili come nostri interlocutori".