16:54 - "Ho scelto di presentarmi alle elezioni perché non volevo lasciare a metà il lavoro realizzato con le riforme del mio governo in questo anno". Così Mario Monti spiega il suo obiettivo, dicendo che è stato l'Fmi ad assicurare che, se le nostre riforme saranno pienamente realizzate, "il nostro Pil crescerà del 5,5% in cinque anni e che nel 2012 l'Italia ha avuto la migliore situazione strutturale di bilancio da anni".

"Né destra né sinistra danno garanzie su riforme"

Il premier a Milano, durante la presentazione dei candidati di Scelta Civica per la Camera in Lombardia, ha detto che sarebbe "paradossale che, dopo un lavoro doloroso fatto di sacrifici, non ci fossero benefici per la nostra comunità a causa del mancato proseguimento delle riforme". "Né il polo con la destra e la Lega né quello del Pd con l'estrema sinistra", ha sottolineato, danno garanzie di andare avanti "con le riforme per scrostare l'Italia dagli interessi corporativi delle categorie".



"Preoccupati dall'influenza della Cgil su Bersani"

Monti ha quindi affermarto: "Siamo elettoralmente avversari della sinistra e a maggior ragione della sinistra di Vendola". E ancora: "Ci preoccupa la forte influenza della Cgil sullo schieramento di Bersani".



"Non siamo contro nessuno, ma con gli italiani"

Monti ha spiegato che il suo movimento "non è con qualcuno né contro nessuno, ma con gli italiani che sostengono certe idee". Il presidente del Consiglio, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha spiegato che "è importante che altri ci diano delle risposte: chi è per una vera riforma del lavoro? Chi è per una riforma rigorosa della giustizia?". Monti ha spiegato che gli risulterebbe difficile immaginare di "far parte di un governo che non avesse una chiara impronta riformista su questi temi ed altri".



Caso Mps, "non ho accusato il Pd ma dato spiegazioni"

"Non ho accusato nessuno, ho solo dato spiegazioni rigorose per quanto riguarda il comportamento del mio governo". Si è espresso così Monti sulle polemiche con il Pd per il caso Mps. "Ho detto che le commistioni tra banche e politica sono molto pericolose sia in Italia che altrove - ha proseguito - e che il Pd ha sempre avuto molta influenza su Siena e sulla fondazione, non facendo però alcuna considerazione specifica".



"Mps: se ci sarà finanziamento, sarà prestito"

Monti ha poi spiegato che se ci sarà un finanziamento a Mps, "questo sarà un prestito, mentre l'Imu è una tassa: una volta pagata, non torna indietro". Il premier lo ha precisato a proposito del paragone avanzato da più parti tra l'eventuale prestito di 4 miliardi e il gettito ricavato, appunto, dall'Imu".



"Mps, non conoscevo candidato che veniva dal Pd"

"Il nostro candidato, che non conosco, è stato segnalato dal territorio e non sapevo che fosse stato del Pd né di quale ala o 'vendemmia' del Pd fosse". Lo ha detto Monti replicando alle critiche di Massimo D'Alema sulla candidature nelle sue liste di un ex dirigente dell'Mps. "So solo che lui, come tutti i candidati - ha proseguito - ha firmato la dichiarazione di non avere condanne passate in giudicato".



"Mio orgoglio ferito dagli attacchi di Berlusconi"

"Il mio orgoglio professionale e umano è ferito quando chi quattordici mesi fa mi ha lasciato il posto dice che l'economia andava bene e ora si è creato un disastro". Lo ha detto Monti riferendosi alle critiche di Silvio Berlusconi alle politiche del suo governo. "Cerco di non attaccare - ha sottolineato -, ma a volte vengo un pochino provocato".



"Non c'è disegno di alleanza con il Pdl"

"Non c'è il disegno di un'alleanza con il Pdl, ma un dialogo sui contenuti che esiste con alcuni schieramenti del Pdl come del Pd", ha assicurato Monti, ribadendo che il suo obiettivo è di "unire e federare i riformisti" sia nel centrodestra sia nel centrosinistra.