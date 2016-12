foto Ansa

- Mario Monti "è stato al governo per tredici mesi con il Pd e adesso attacca il Pd. E' tutta una finta". Parola di Roberto Maroni, che assicura: "Monti ha già fatto l'accordo con il Pd e il Pd ha già fatto l'accordo con Monti". Il segretario della Lega dice poi di essere ottimista perché "i sondaggi ci danno in crescita e non possiamo che migliorare. Mi candido solo in Lombardia. Se perdo faccio il consigliere".