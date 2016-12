Nichi Vendola stoppa ogni possibile asse Monti-Bersani dopo il voto. "Monti non riuscirà ad essere la badante di Bersani - dice a Tgcom24 - perché non ne abbiamo bisogno. Lui, uomo di destra, ha promesso all'Europa di eliminare la Cgil dalla sinistra italiana. Ha chiesto il suicidio della sinistra e io che sono cattolico dico no". Poi un augurio alla Lega: "Qualche lustro all'opposizione in Lombardia farà loro bene". Bersani: non attaccateci su Mps.

20:15 Berlusconi: "Prima salvare Mps, poi accertare colpe"

Vanno subito trovate "soluzioni concrete" per mettere in sicurezza Mps e i suoi clienti. Qquanto alle colpe, "verranno accertate dopo". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista al Tg1.

19:16 La Russa: "Meloni nostro candidato premier"

Alla convention dei Fratelli d'Italia per l'inizio della campagna elettorale, Ignazio La Russa lancia la candidatura di Giorgia Meloni per Palazzo Chigi. "Nel momento in cui Berlusconi ha annunciato che non sarà lui il premier, quelle primarie che non abbiamo potuto fare - dice La Russa - e avevamo già preparato le facciamo adesso con Giorgia nostra candidata davanti a 40 milioni di elettori".

18:44 Riccardi: "Alleanza Monti-Pdl non esiste"

"Non parlerei di alleanza tra Monti e il Pdl perché non esiste, così come non esiste un'alleanza con il Pd. Non siamo scesi in campo per fare alleanze ma per presentare agli italiani un'offerta e chiedere loro il voto. Ci diano loro la nostra dimensione e poi vedremo". Lo ha detto a Palermo il ministro per la Cooperazione, Andrea Riccardi.

18:20 Berlusconi: "Avremo maggioranza solo col Pdl"

Il presidente del Pdl, Silvio Berlusconi, ha detto: "Ho fiducia nel fatto che noi possiamo portare a casa ancora quel 40% di elettori del 2008", di cui molti sono indecisi". "Con questo - ha aggiunto - confido di poter avere la maggioranza con il nostro partito, e solo con il nostro partito in Parlamento e di utilizzare subito questa maggioranza per modificare la costituzione e rendere il nostro paese finalmente governabile".

18:06 Berlusconi: "Nessun dialogo con Monti"

"No, io non credo che ci sia nessuna possibilità di collaborazione tra noi e questo 'centrino' che annovera Casini, Monti e Fini. Sono personaggi con cui abbiamo avuto a che fare in passato, e che per tanto riteniamo non siano davvero possibili come nostri interlocutori". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi.

17:21 Costi politica, Bersani: "Andare giù col badile"

"Se non si capisce che non si può fare la spesa con i soldi pubblici, bisogna andare giù col badile": lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in apertura del suo comizio al teatro Verdi di Sestri Ponente, a Genova.

16:34 Mps, Bersani: "Se ci attaccano li sbraniamo"

"Se ci attaccano su Mps, li sbraniamo": in questi termini il segretario del Pd, Pier luigi Bersani, nel suo intervento in sala Dante a La Spezia, è tornato sulla vicenda Monte Paschi.

16:21 Monti: "Pd-Sel e Pdl-Lega non danno garanzie su riforme"

"Né il Pdl con la Lega né il Pd con l'estrema sinistra danno garanzie di continuare con le riforme per scrostare l'Italia dagli interessi corporativi delle categorie". Con queste parole Mario Monti ha spiegato perché ha voluto candidarsi alle elezioni con la sua lista "Scelta civica". "Noi vogliamo riunire le forze riformatrici che ci sono nella società italiana - ha continuato - per diventare un Paese un Paese moderno".

15:53 Monti: "Terminerò lavoro iniziato"

"Ho scelto di presentarmi alle elezioni perché non volevo lasciare a metà il lavoro realizzato con le riforme del mio governo in questo anno". Così Mario Monti spiega il suo obiettivo, dicendo che è stato l'Fmi ad assicurare che, se le nostre riforme saranno pienamente realizzate, "il nostro Pil crescerà del 5,5% in cinque anni e che nel 2012 l'Italia ha avuto la migliore situazione strutturale di bilancio da anni". LEGGI L'ARTICOLO

14:36 Bagnasco: "Più attenzione a famiglia"

In questa campagna elettorale, sul tema della famiglia "auspicherei che ci fosse una maggiore attenzione da un punto di vista culturale, politico e sociale". L'appello arriva dall'arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, che ha detto: "Se l'Italia ha retto fino ad oggi, credo che in prima battuta lo debba proprio alla famiglia, rimasta il crogiuolo di forze positive, di rigenerazione della persona, di fiducia".

14:29 Grillo: "Preparo sorpresa, ultima settimana in tv"

"Faremo una sorpresa, l'ultima settimana della campagna elettorale vado in tv, vedremo dove, sceglieremo una radio e un programma tv". Lo ha annunciato Beppe Grillo, a margine della tappa di Ravenna del suo Tsunami Tour. Grillo ha detto di non aver ancora deciso la rete televisiva, ma non esclude la Rai. "Mi stanno corteggiando tutti - ha detto - anche se in realtà sono spazi dovuti".

14:26 Grillo: "Monti parla bene di me, lo denuncio"

"Per rovinarmi e rovinarci, Monti ha parlato bene di me. Forse lo denuncio per diffamazione al contrario". Dal palco del suo tour elettorale a Ravenna Beppe Grillo ha scherzato così a proposito delle parole pronunciate da Mario Monti. E poi il leader del M5S ha detto: "Senza soldi e chiedendo l'elemosina siamo diventati la seconda o forse la prima forza politica del Paese".

14:12 Costi politica, Bersani: servirebbe una lenzuolata

"Non è possibile che con i soldi pubblici ci si possa fare la spesa, così come non c'è ragione che un deputato prenda più di un sindaco. Su questi temi non basta un'agenda, servirebbe una lenzuolata". Il monito arriva dal segretario del Pd Pier Luigi Bersani, intervenuto a La Spezia.

13:22 Camusso: "Patrimoniale serve a Paese"

"Pensiamo che la patrimoniale serva a questo Paese, serve discuterne e serve farla. Anche se capiamo le difficoltà di discuterne in campagna elettorale". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, concludendo la conferenza di programma per il Piano del lavoro. Serve anche "cambiare marcia sul tema dell'evasione fiscale".

13:05 Maroni attacca Vendola: bugie sulla Lega

"Vendola mi sta anche simpatico, ma risponderà in Tribunale delle c... che continua a sparare sulla Lega". A scriverlo su Twitter è Roberto Maroni, commentando le dichiarazioni del leader di Sel sui presunti rapporti fra Lega e malavita.

Ultimo aggiornamento 20:15