foto Ap/Lapresse

23:34

- Il leader di Scelta Civica, Mario Monti, smorza i toni con il Pd e torna su quanto detto in mattinata sulle relazioni tra il Partito democratico e le responsabilità per lo scandalo Mps. "Mi hanno chiesto se ci sono delle commistioni fra banca e politica e ho detto 'certo è una vita che lo dico' - ha spiegato Monti - . E poi mi hanno chiesto: 'Il Pd ha influenza in quella zona?' e io ho detto sì. Ma non è che ho additato un colpevole".