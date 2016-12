foto Ansa Correlati Camusso presenta il Piano del lavoro: le immagini

Camusso a Tgcom24: la flessibilità non si tocca 13:54 - Il Piano del lavoro della Cgil "non è un libro dei sogni": ne è convinto il segretario generale della Confederazione, Susanna Camusso. La quale sottolinea che si tratta di una proposta "aperta al contributo e al confronto, tracciata nella linea fondamentale, ma che ancora può e deve crescere". Il Piano del lavoro, spiega "è una proposta compiuta che mettiamo a disposizione del Paese".

"Intorno a questo piano - riprende il segretario - crediamo possano crescere un dibattito e una mobilitazione collettiva, che dovranno e potranno vedere accordi generali o più specifici, tra parti e non tra partner".



Camusso: il lavoro è come il pane

"Parlare del lavoro è parlare del pane", sottolinea inoltre la Camusso. Il lavoro è "l'unica vera condizione per creare ricchezza nel nostro Paese e nel mondo". E' "la condizione per uscire dalla crisi. Creare e difendere il lavoro è l'unica premessa credibile di una proposta per uscire dalla crisi".



"Abbiamo delineato la priorità, il lavoro, una proposta per l'emergenza, i giovani e la creazione di posti di lavoro, la riorganizzazione del Paese con i progetti operativi", sottolinea ancora. "Abbiamo cioè indicato la necessità di un nuovo compromesso sociale". E di "una nuova stagione di partecipazione, di condivisione, di conflitto positivo, non preventivo e non fine a se stesso. Per questo lo diciamo ai nostri ospiti, vedremmo con orrore un'interlocuzione tipo 'il vostro programma è il nostro'. L'esperienza ci dice che è strada sbagliata e scivolosa. Sbagliata perché quando diciamo 'ci vuole un nuovo compromesso sociale', non pensiamo a un patto generale, magari di legislatura. Il Piano del lavoro è una proposta compiuta".



Camusso parla di un Piano "straordinario di occupazione qualificata, stabile e corredata delle tutele e dei diritti universali, favorito anche da un piano di incentivazione delle assunzioni".



"Non rinunciamo al valore dell'unità sindacale"

"Regole e certificazione della rappresentanza sono necessarie perché le relazioni industriali, la contrattazione riacquistino quella certezza di regole e di democrazia che oggi manca", dice ancora il leader della Cgil intervenendo alla Conferenza di programma.



"Partiamo dall'accordo del 28 giugno per determinare le regole della democrazia e della rappresentanza, per definire il sistema di regole della contrattazione, la sua funzione. E rivendichiamo il valore di una intesa unitaria, perché non rinunciamo all'unità sindacale come valore e strategia per i lavoratori".