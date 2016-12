20:09 Vendola: "A casa senza maggioranza"

"Se dopo le elezioni non c'è una maggioranza su quel programma che presentiamo agli elettori, il centrosinistra, diciamo così, molla la presa: bisogna essere seri con i propri elettori". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola, parlando del rischio pareggio per le prossime elezioni.

18:45 Casini: "Patrimoniale c'è già, è l'Imu"

"Mettere nuove patrimoniali oggi sarebbe sbagliato. La patrimoniale c'è già, è l'Imu che siamo stati costretti a mettere perché c'era un buco nei conti dello Stato e perché era in pericolo la stabilità finanziaria dell'Italia". Lo ha affermato il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini.

17:01 Bersani a Cgil: "Un piano per dare lavoro"

"Una delle primissime cose da fare è assieme ai Comuni l'immediata rivisitazione del patto di stabilità per un grande piano di piccole opere sul tema delle scuole da sistemare, dell'ambiente, della mobilità urbana con progetti visti localmente" per dare lavoro. Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, alla Cgil.

16:15 Monti: troppi pifferai in giro

''Vedo in giro troppi pifferai magici, troppo illusionisti. Mi auguro che gli italiani abbiano gli anticorpi giusti per saper scegliere il loro futuro''. Così Mario Monti alla Prealpina. ''Ci sono molti indecisi perché l'offerta politica non si può limitare alla destra e alla sinistra. Sono due categorie importanti ma del secolo scorso.

16:04 Fini: possiamo arrivare al 20%

''Credo che la coalizione Monti si possa avvicinare al 20%, se non andare oltre''. Lo dice Gianfranco Fini a Quotidiano.Net dove non esclude la possibilita' che si possa organizzare, da qui al 20 febbraio, un'iniziativa elettorale che veda insieme i tre leader della coalizione, Monti, Fini e Casini.

14:21 Lieve malore per Berlusconi dopo il comizio

Lieve malore per l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi al Teatro Capranica, dove ha partecipato alla presentazione dei candidati del Pdl per le elezioni 2013. Il Cavaliere ha chiesto di sedersi un momento, dopo aver lasciato il palco, chiedendo un bicchiere d'acqua che gli ha portato Angelino Alfano. "No tutto bene", ha detto lo stesso Berlusconi ai cronisti che gli chiedevano come stesse prima di lasciare il Teatro.

14:05 Bersani: ogni giorno Monti ci trova un difetto

''Trova un difetto al pd tutti i giorni, mentre per un anno non ne ho mai sentiti...''. Il segretario del Pd Bersani risponde così a Mario Monti sulla vicenda Mps.

13:55 Berlusconi: "Governo Monti tragico"

"Il rendiconto finale di questo governo è tragico. Sono calati i consumi, la produzione e c'è stato il crollo di settori importanti". Lo afferma Silvio Berlusconi, dal palco della kermesse del Pdl.

13:25 Santanchè (Pdl): Monti si è casinizzato

"Ma Monti si è 'casinizzato'? Il contatto con i due vecchi politici, sempre in panchina, Fini e Casini, sta producendo un'evoluzione politica del professore estremamente negativa. Colui che infatti dovrebbe rappresentare il 'nuovo', già parla con il linguaggio del 'vecchio'. E' fantapolitica infatti aprire ad accordi dopo le elezioni con il Pd e con il Pdl, ma senza Silvio Berlusconi, il capo della coalizione di centrodestra. La premessa, oltre ad essere sgradevole, è del tutto errata". Lo dice Daniela Santanchè, capolista Pdl in Lombardia.

12:51 Franceschini (Pd): non sprecare i voti

"Diffido molto dei sondaggi e so che c'è una legge elettorale che fa vincere alla Camera se si prende un voto in più a livello nazionale, e nelle singole regioni se si prende un voto in più in ciascuna regione e questo può portare a molte sorprese. Questo è il momento di non sprecare voti". Così Dario Franceschini, intervenuto a Pistoia per l'avvio della campagna elettorale.

11:55 Alfano: "Italia sia mondata da Monti"

"Rispondo subito a Monti che ha detto che può avere dei contatti con il Pdl solo se viene mondato da Berlusconi. Se c'è qualcosa da cui l'Italia deve essere mondata è Monti e il governo tecnico". Lo ha ribadito il segretario del Pdl, Angelino Alfano, alla kermesse del Popolo della Libertà. "Senza Berlusconi il Pdl non è", ha aggiunto. LEGGI L'ARTICOLO

11:49 Berlusconi: lettera ai deputati uscenti

''Scriverò personalmente una lettera di gratitudine ai parlamentari che non saranno più con noi dentro il Parlamento. Li porto nel cuore, saranno sempre con noi nella battaglia politica e della cita''. Lo afferma Silvio Berlusconi, alla convention del Pdl.

11:11 Draghi: taglio costi del governo e meno tasse

''Vorrei vedere un taglio dei costi di governo, una calo delle tasse e una gestione degli investimenti per infrastrutture''. Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi spiegando che serve una nuova composizione delle manovre di consolidamento che sotto urgenza hanno fatto la cosa più facile: tagliato tasse e ridotto investimenti.

10:12 Monti apre a Pdl, ma senza Berlusconi, "tappo che impedisce riforme"

Mario Monti, oltre che con il Pd, ipotizza un accordo con il Pdl, ma senza Silvio Berlusconi. Il Pdl "chissà magari - afferma a 'Radio Anch'io' - non sarà sempre guidato dall'on. Berlusconi. Si potrebbe benissimo immaginare una collaborazione con quella parte una volta mondata e emendata dal tappo che impedisce le riforme", dichiara utilizzando tuttavia un termine poco elegante.

09:49 Monti: possibile alleanza con Pd, ma anche Pdl

"Sono pronto a fare alleanze con il Pd, ma anche con il Pdl, per dare un governo stabile al Paese". Lo ha detto il premier Mario Monti, aggiungendo però una clausola molto stringente a che ciò accada. "Ok ad alleanza, ma a patto che questi partiti siano mondati da chi impedisce le riforme", ha precisato.

