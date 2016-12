Critiche dalla Germania: i politici italiani pensano alle proprie ville ma non ai giovani

foto LaPresse Correlati Berlusconi: "No scorta, io a rischio"

Gli italiani non si fidano dei politici 17:44 - Il magazine tedesco die Zeit attacca i nostri politici. I leader italiani non riserverebbero attenzione ai giovani perché in età da pensione. Inoltre, a distrarli, interverrebbero gli interessi personali legati alle proprie sontuose residenze. Il risultato è che "in campagna elettorale sono più presi dalle tasse immobiliari che dai problemi giovanili". - Il magazine tedescoattacca i nostri politici. I leader italiani non riserverebbero attenzione ai giovani perché in età da pensione. Inoltre, a distrarli, interverrebbero gli interessi personali legati alle proprie sontuose residenze. Il risultato è che "in campagna elettorale sono più presi dalle tasse immobiliari che dai problemi giovanili".

Giovani "rimossi" dall'agenda politica

Il settimanale tedesco tuona: "Qualcuno pensa ai giovani italiani? I politici italiani li rimuovono completamente". Nell'articolo, inoltre, si ironizza sulla nostra visione di gioventù allargata per cui un politico di 40 anni è considerato un "baby" e a 50 un "ragazzo".



Inoltre, viene sottolineato come, nonostante la questione giovanile abbia dimensioni allarmanti, in campagna elettorale si litighi sulle tasse immobiliari. Da qui il commento: "Forse dipende anche dal fatto che (i politici) sono quasi tutti in età da pensione e posseggono case sontuose".



(Quasi) nessuno escluso

Lo Zeit prosegue senza esclusione di colpi: "Berlusconi si è già lamentato spesso di non riuscire a vivere nelle sue molte ville". Sono "in Sardegna, a Lampedusa, a Portofino, ai Caraibi e naturalmente vicino Milano. Solo a Roma vive in affitto".



Anche l'ex premier considerato emblema della sobrietà finisce nel mirino: "Mario Monti non ha lasciato l'appartamento di servizio di Palazzo Chigi, sebbene la moglie Elsa lo ritenga poco pratico". Lo Zeit cita appartamenti e proprietà che i Monti hanno a Bruxelles e a Milano.



E l'anti-politico per eccellenza? "L'ex comico Beppe Grillo vive in una villa con parco, nelle vicinanze di Genova, con una vista paradisiaca sul mare".



Unico assolto per il suo stile di vita è il leader del Pd: "Solo Pierluigi Bersani vive in modo sobrio".