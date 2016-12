Caso Mps, Monti: "Confusione creata ad hoc" "Polemiche su Imu? Sono solo fantasie"

foto LaPresse Correlati Mps, Grilli: "Bankitalia sapeva"

In Borsa il titolo Mps va ko 21:50 - Sulla vicenda della Banca Monte dei Paschi di Siena "non è in questione il tema dei controlli". E' ora "importante sottrarre la tematica dell'Mps dalla confusione che è stata creata per evidenti ragioni". Lo ha detto da Davos il premier Mario Monti, sottolineando che il governo è comunque pronto a riferire in Parlamento. "Il ministro dell'Economia Grilli - ha assicurato - è a disposizione" per chiarire l'intera questione. - Sulla vicenda della Banca Monte dei Paschi di Siena "non è in questione il tema dei controlli". E' ora "importante sottrarre la tematica dell'Mps dalla confusione che è stata creata per evidenti ragioni". Lo ha detto da Davos il premier Mario Monti, sottolineando che il governo è comunque pronto a riferire in Parlamento. "Il ministro dell'Economia Grilli - ha assicurato - è a disposizione" per chiarire l'intera questione.

"Quanto è stato detto sugli interventi finanziari e sull'ammontare che sarebbe stato impiegato per Mps e il gettito Imu è oggetto di fantasie", ha detto Monti. "Anche perché - ha sottolineato - la sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari non è ancora avvenuta. E' un tema che non sussiste".



Monti poi, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che i problemi dell'Mps relativi ai derivati possano emergere anche in altre banche, ha affermato: "Il sistema italiano bancario ha retto meglio di quello di altri Paesi".



Mps, nuovo tonfo in Borsa: -8%

Continuano le ripercussioni su Mps in Borsa per lo scandalo derivati. Il titolo di Rocca Salimbeni ha ceduto l'8,19% a 0,23 euro e ha portato le perdite delle ultime tre sedute a oltre il 20%. Record di scambi, con 821 milioni di pezzi trattati, pari al 7% del capitale, contro il 6% della vigilia e al 5% del giorno prima.



Napolitano: "Questione grave, fiducia nella Banca d'Italia"

Anche il Capo dello Stato entrato nel merito del caso Mps. "E' una questione grave e se ne sta occupando la Banca d'Italia", ha spiegato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Non sono esperto di banche ma se la questione è grave bisogna occuparsene. Ed io - ha detto - ho piena fiducia nella Banca d'Italia".



Grillo: "Perché dobbiamo dare noi 4 mld per risanare Mps?"

"Bisogna prendere chi ha rubato perché mancano miliardi. Non vedo perché dobbiamo dare noi quasi 4 miliardi per risanare dei ladri. Si bloccano i beni dei ladri, si ricomincia e statalizza la banca. E' facile". Così Beppe Grillo ha commentato la questione Mps.



Capezzone (Pdl): "Bersani non sa? Offesa a intelligenza italiani"

"Riassumendo in sé le caratteristiche delle tre scimmiette, il compagno Bersani non vede, non sente, non parla. Pretendere che i cittadini credano che la sinistra, e in particolare la catena Pci-Pds-Ds-Pd, non abbia avuto niente a che fare con Mps, è una offesa all'intelligenza degli italiani". Lo ha affermato il portavoce nazionale del Pdl, Daniele Capezzone. "E' bene che questa farsa finisca, e che Bersani e compagni - ha concluso - dicano tutta la verità".



Schifani: "Vicenda preoccupante, fare chiarezza"

"Quanto è accaduto all'Mps è un episodio preoccupante. Siamo davanti ad una situazione che può avere conseguenze gravissime. E' assolutamente necessario fare immediatamente luce sulla vicenda per evitare gravi ripercussioni economiche e finanziarie". Così il presidente del Senato, Renato Schifani, in una nota.



Alfano: "Mps vicino a crack, esempio di governo di sinistra"

"Il Monte dei Paschi è vicino al crack, è stato governato di fatto e di diritto della sinistra. Questo è l'esempio di come la sinistra governerebbe il Paese". Lo ha affermato il segretario del Pdl, Angelino Alfano, a Tgcom 24.



Passera: "Fiducia in Bankitalia"

Il ministro per lo Sviluppo, Corrado Passera, esprime "totale, assoluta fiducia in Bankitalia" per la vicenda Mps. "Spero che la cosa possa rientrare", afferma. Poi, parlando delle banche, ammette: "Che ci sia un problema gravissimo di credito è sotto gli occhi di tutti". "C'è un problema di raccolta a medio e lungo termine che rende difficile dare i mutui. Su questo stiamo lavorando perché a famiglie e imprese arrivi il credito".



Grillo: "Bisogna prendere chi ha rubato"

"Bisogna prendere chi ha rubato. Non vedo perché dobbiamo dare noi quasi 4 miliardi per risanare dei ladri. Blocchiamo i beni dei ladri, si ricomincia e si statalizza la banca", afferma Beppe Grillo. Per il portavoce del Movimento 5 Stelle quello di Mps è "il più grande buco finanziario d'Italia, peggiore di quello della Parmalat".