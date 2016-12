Ennesima stoccata di Bersani a Monti: "Lasciare Vendola per il Professore? Se lo scordino". Poi sulla Cgil, dopo gli attacchi del premier uscente, Bersani dice che sono sbagliati perché "quando governi tutti i sindacati sono figli tuoi". "Attribuire alla Cgil - ha affermato - l'eterodirezione del Pd è ridicolo. E mi stupisco che una personalità come Monti vada dietro a cose insufflate dalla destra. La Cgil ha milioni di iscritti".

20:18 Berlusconi: "Miliardari insensibili ai temi sociali? Sono l'eccezione"

"Io faccio eccezione perché sono sempre stato attento ai temi sociali, ho creato migliaia di posti di lavoro per i giovani e ho destinato 38 miliardi alla cassa integrazione per chi non aveva un posto fisso, una cosa che la sinistra ha sempre predicato e non ha mai fatto". Lo afferma Silvio Berlusconi rispondendo ad una domanda che citava le 'critiche' di Bersani secondo cui i miliardari non sono sensibili a queste tematiche.

20:17 Berlusconi: "Scontro Monti-Bersani è di facciata"

"Lo scontro tra Monti e Bersani è solo di facciata. Gli italiani devono sapere che votando uno di questi, ti prendi tutti gli altri". Lo afferma Silvio Berlusconi al TG5 tornando ad appellarsi "al voto utile per i grandi partiti, perché i piccoli - spiega - impediscono di governare visto che guardano solo all'interesse personale dei loro leader".

19:31 Grillo: "Monti è un omino costretto dalle banche a fare un movimento"

"Monti? Questo è un esorcista. E' padre Merrin, potrebbe fare qualsiasi cosa. Vuole abbassare le tasse... lui? E' un omino costretto dalle banche a fare un movimento". Così Beppe Grillo definisce il premier Mario Monti. "Dice che qualsiasi governo venga dopo di lui deve rispettare il patto di stabilità - prosegue -. Questa è la democrazia... Lui ha la sua agenda, se noi vinceremo avremo la nostra agenda, non la sua".

19:29 D'Alema: "Monti compatibile con la sinistra"

"Il liberismo di Monti è diverso da quello di Berlusconi". Lo sostiene Massimo D'Alema, che spiega come "quello di Monti accetta le regole ed è attento all'equilibrio sociale: non è incompatibile con un governo di sinistra".

19:02 Alfano: "Distanza tra noi e Pd 5 punti"

"La distanza, secondo la nostra sondaggista Alessandra Ghisleri, tra la coalizione di Bersani e quella di Silvio Berlusconi e di cinque punti". Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano, a Tgcom24.

19:00 Vendola: "La sinistra è la svolta attesa dall'Italia"

"Negli ultimi vent'anni meno sinistra ha significato più povertà in Italia, meno sinistra ha significato meno giustizia sociale". Ne è convinto il leader di Sel, Nichi Vendola, secondo il quale invece "benvenuta sinistra significa benvenuta quella svolta che tanta parte del Paese attende da fin troppo tempo. Bentornati diritti, i diritti del mondo del lavoro, delle giovani generazioni, i diritti degli studenti ad avere una scuola pubblica efficiente e capace di offrire una prospettiva di futuro. Bentornata l'Italia reale, quella che fatica, quella che vorrebbe migliorare la qualità dell'ambiente, che vorrebbe dare alle generazioni più giovani una prospettiva di futuro produttivo. Questo significa benvenuta sinistra, non una formula della politica".

18:44 D'Alema: "Governati da Grillo? Il Paese rifletta"

"Vi fareste governare da Grillo? Il Paese su questo deve riflettere". Lo ha affermato Massimo D'Alema alla presentazione del suo ultimo libro "Contro corrente", a Genova. "Noi votiamo per dare un governo all'Italia - ha detto D'Alema - non per dare sfogo a dei sentimenti, anche perché il giorno dopo il voto chi ha vinto governa e il conto lo paghiamo tutti". D'Alema ha ricordato che "Grillo intercetta tanti voti, ma lo faceva anche Berlusconi ed ha portato il paese alla rovina".

18:40 Esodati, Di Pietro: "Dramma irrisolto, colpa di Monti, Pd e Pdl"

"Quello degli esodati è un dramma irrisolto provocato dalle politiche sbagliate del governo Monti con il sostegno complice di Pd e Pdl". Parola del leader dell'Idv Antonio Di Pietro, che accusa "i cosiddetti professori" di incapacità anche di fare i conti, di aver generato migliaia di disperati con la riforma pensionistica, e di rimpallarsi le responsabilità. L'ennesima presa in giro ai danni dei cittadini onesti a cui l'IdV, si è opposta, fin da subito".

18:38 Bersani a Monti: "I mercati sanno leggere e scrivere"

"I mercati sanno leggere e scrivere. Sanno benissimo che io, se tocca a me, rispetterò i patti. Garantiremo il pareggio di bilancio al netto dei cicli e se ci saranno dei problemi li affronteremo". Pierluigi Bersani replica così a Mario Monti che lo ha accusato di allarmare i mercati.

17:38 Grillo: "Magistrati in politica prima devono decantare"

Beppe Grillo interviene sui magistrati in politica: "Io avevo ammirazione per Ingroia ma secondo me i magistrati per entrare in politica devono lasciare la magistratura, lasciarla e poi decantare per anni e poi entrare in politica", afferma nel comizio in piazza Dante a Grosseto.

17:31 Bertone: "Per migliorare il Paese andate a votare"

La forma più concreta "per cambiare o migliorare la società" è "la partecipazione al voto", con il quale "esprimere il proprio discernimento che confermi l'affidabilità dei programmi e delle persone che li sostengono". Così il segretario di Stato vaticano, cardinal Tarcisio Bertone, invita tutti all'"assunzione di un impegno, senza disertare dalle proprie responsabilità". Il porporato sottolinea quindi che "in questo delicato frangente della vita nazionale" occorre "richiamare la perenne urgenza dei valori irrinunciabili fondati sulle istanze della ragione illuminata e potenziata dalla fede".

17:25 Monti: "Prossimo governo potrà ridurre le tasse"

Il prossimo governo avrà cinque anni di legislatura, partirà da finanze pubbliche "non compromesse" e "può anche provare una riduzione fiscale graduale e sostenibile e una politica di sostegno all'economia". Lo ha detto in conferenza stampa a Davos il premier, Mario Monti.

17:23 Monti: "Presto integreremo l'agenda con gli esodati"

Sul problema degli esodati, "l'agenda è in corso di integrazione, con molti contributi dalla società civile". Lo ha detto il premier Mario Monti, sottolineando che "140mila di loro sono già salvaguardati".

15:46 Berlusconi, competenza scorta al Viminale

La competenza della scorta di Silvio Berlusconi sta passando in questi giorni dagli 007 dell'Aisi al Viminale. Non sarebbe però previsto alcun taglio nel livello di protezione, che sarebbe quello massimo previsto per personalità a "rischio imminente ed elevato". Lo si apprende da fonti vicine al ministero dell'Interno.

15:45 Mps, Tremonti: "Se Stato paga abbia comproprietà"

"Se lo Stato ti dà i soldi, lo Stato deve avere la comproprietà". L'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, commenta così la vicenda Monte dei Paschi di Siena a margine della presentazione delle liste della Lega Nord in Piemonte, dove è capolista al Senato.

