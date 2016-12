Sanzioni Agcom, Mediaset fa ricorso

foto Ap/Lapresse 23:02 - "Respingiamo le sanzioni ingiustificate dell'Agcom a Mediaset e annunciamo immediato ricorso''. Lo dice Gina Nieri, consigliere d'amministrazione di Mediaset dopo le sanzioni dell'Autorithy a Studio Aperto e Tg4 per il mancato rispetto della par condicio. Per Nieri ''i dati su cui si basano le sanzioni dimostrano, al contrario, il rispetto dell'equilibrio nell'informazione politica". Sanzionato anche il tg de La7. - "Respingiamo le sanzioni ingiustificate dell'Agcom a Mediaset e annunciamo immediato ricorso''. Lo dice, consigliere d'amministrazione di Mediaset dopo le sanzioni dell'Autorithy a Studio Aperto e Tg4 per il mancato rispetto della par condicio. Per Nieri ''i dati su cui si basano le sanzioni dimostrano, al contrario, il rispetto dell'equilibrio nell'informazione politica". Sanzionato anche il tg de La7.

"Ancora nel 2010, in occasione delle elezioni regionali - ricorda Nieri - il giudice amministrativo aveva confermato la pronuncia della Corte costituzionale che ribadiva la correttezza della distinzione normativa tra "comunicazione politica' ovvero gli spazi cronometrati riservati ai partiti e l''informazione politica', esercitata nei tg e nei programmi di approfondimento. In quest'ultimo caso - spiega ancora il consigliere - non e' concepibile distinguere tra singole edizioni dei telegiornali, ha molto piu' valore l'equilibrio informativo complessivo. Entrare nel merito di ogni singola edizione e' indebito, non e' previsto da alcuna norma e lede la liberta' editoriale delle redazioni".



Giovanni Toti: "Coscienza a posto"

"Attendo di leggere le motivazioni dell'Agcom, ma avendo davanti i numeri dei tg ho la coscienza a posto". A parlare è Giovanni Toti, direttore di Tg4 e Studio Aperto. "Abbiamo cercato di ottemperare a quanto richiesto - spiega -. Da quanto e' arrivato l'ordine, tutte le edizioni principali del Tg4 vedono una predominanza del Pd sul Pdl, con una punta nelle edizioni delle 14 che vedono il Pd al 42,7% contro il 26,9% del Pdl. Per quanto riguarda Studio Aperto, dal momento in cui l'Autorità ha inviato l'ordine, nell'edizione delle 12.25 il Pd è al 32% contro il 34% del Pdl, ma alle 18.30 il Pd sfiora il 50% contro il Pdl che non arriva al 10%. Tutti gli altri soggetti politici sono stati ampiamente rappresentati".



"Credo che i nostri numeri siano in perfetta regola - prosegue Toti -. Sono convinto che questa Autorithy, data anche la situazione generale del panorama informativo, molto più equilibrato e polifonico rispetto al passato, stia interpretando la legge su par condicio in modo francamente molto discutibile. Emana ingiunzioni e ordinanze talmente puntigliose e stringenti da risultare quasi ottuse e da ledere anche la liberta' delle redazioni di fare scelte editoriali. Si applica la par condicio in modo tanto rigido da rendere la legge quasi incostituzionale, perché viola l'articolo 21 della Carta"