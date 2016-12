foto Da video

17:44

- "Un risultato positivo sarebbe vincere. Soddisfacente arrivare al 20%, insoddisfacente sotto il 15%". E' questa la soglia per la lista Monti fissata da Pier Ferdinando Casini in un incontro con la stampa estera. Sulle alleanze post-elettorali, il leader dell'Udc ha detto: "Non includo e non escludo niente, la parola è agli elettori. Amiamo il prossimo, ma non siamo crocerossine: escludo di conciliare la nostra posizione con quella di Vendola".