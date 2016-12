foto Ansa

17:00

- Pier Luigi Bersani, in caso di vittoria alle elezioni, indica il sociale come sua priorità. Il segretario del Pd sferra poi un duro attacco in direzione di Monti e Berlusconi: "Non credo che né dal miliardario né dai tecnici ci possa essere orecchio alla grande questione sociale, che è in atto. Non c'è più tempo, c'è troppa gente che ha bisogno". Sul nodo esodati, afferma: "Non accetto di farmi fare le pulci da chi ha provocato i problemi".