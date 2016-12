Chi sarà il premier di un centrodestra vincitore alle elezioni politiche "mi sembra un dettaglio non così significativo come qualcuno vuole fare credere". Lo ha detto il segretario della Lega, Roberto Maroni, a 'La telefonata' di Maurizio Belpietro su Canale 5. Maroni ha ribadito che l'accordo con il Pdl prevede che in caso di vittoria siano lui stesso e Berlusconi a indicare un nome comune.

18:46 Monti: "In campo per tutelare vittime dei governi precedenti"

Ho deciso di presentarmi alle elezioni perché "lo devo agli italiani" ed in particolare a quelli "più fragili" che hanno pagato il prezzo "intollerabile" della disoccupazione e della privazione. Lo ha detto il premier uscente, Mario Monti, parlando di cittadini "vittime di governi che non sono stati abbastanza forti contro l'evasione fiscale, la corruzione, gli interessi particolari, le manipolazioni del mercato finanziario".

18:02 Monti all'Fmi: il risanamento prosegue

Nonostante l'Fmi sul 2012 consegni ''un dato ancora negativo'' viene dimostrato che l'azione del governo ''per il consolidamento dell'economia italiana sta proseguendo e i dati del PIL nel terzo trimestre 2012 sono stati migliori delle attese, come ha sottolineato lo stesso Fondo Monetario''. Lo afferma il premier Mario Monti.

17:27 Casini: aiuto a Bersani dopo il voto? Non siamo crocerossine

Se dopo il voto Bersani vince ma viene da voi a chiedere un appoggio perché non ha la maggioranza nei due rami del Parlamento obbligate l'Italia a tornare al voto? ''Amiamo il prossimo ma non siamo crocerossine, il nostro ruolo non può essere di supporto'' risponde Pier Ferdinando Casini incontrando la stampa estera. ''Chi vince vince - prosegue - chi non vince puo' aver aspirazioni ma tra le aspirazioni e la realtà c'è uno stacco''.

17:17 Bonanni: d'accordo con Confindustria: emergenza sociale

"Parole positive: condivido che bisogna agire e dobbiamo reagire tutti insieme". Così il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, a Tgcom24 ha commentato le parole del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "La situazione è ineluttabile se il Paese si ferma", ha aggiunto. Sulla necessità di cambiare la riforma del lavoro, Bonanni ha detto: "Materie così delicate non possono essere essere messe in pasto alle discussioni della campagna elettorale".

17:16 Bersani: il problema esodati non lo abbiamo creato noi

"Non accetto di farmi fare le pulci da chi ha provocato problemi come quello degli esodati''. Pierluigi Bersani, incontrando ad Albano le associazioni di volontariato, critica il governo per la mancata soluzione degli esodati.

16:40 Bersani: solo il Pd pensa al sociale

''Non credo che nè dal miliardario ne' dai tecnici ci possa essere orecchio alla grande questione sociale, che e' in atto. Non c'è più tempo, c'è troppa gente che ha bisogno e bisogna prendere in mano la questione''. Così Pierluigi Bersani ad Albano indica il sociale come sua priorità in caso di vittoria.

16:15 Alemanno: "Mi ricandido per Roma"

"Come promesso, non mi sono candidato al Parlamento. Senza paracadute mi ricandido a sindaco per aiutare Roma ad uscire dalla crisi". Così scrive su Twitter il sindaco uscente della Capitale, Gianni Alemanno.

13:45 Elezioni comunali il 26 e 27 maggio

Il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri ha fissato per domenica 26 e lunedì 27 maggio la data in cui si svolgeranno le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, come anche per l'elezione dei Consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio sarà domenica 9 e lunedì 10 giugno.

11:55 Tabacci: "Agenda Monti manca di equità"

"Il centrosinistra, grazie anche al Centro Democratico, vincerà in entrambe le Camere ma ha ragione Bersani: dovremo fare come se avessimo il 49%, non come Prodi nel 2006. Sì dunque ad un eventuale coinvolgimento di Monti, ma alla sua agenda bisogna aggiungere equità e giustizia sociale. E noi siamo qui per questo". Così il leader del Centro Democratico, Bruno Tabacci, delinea lo scenario politico a poche settimane dalle elezioni.

11:53 Tremonti: "Monti e Bersani negano, ma faranno patrimoniale"

"Fassina e Bersani smentiscono se stessi, ora dicono che non mettono più la patrimoniale. Ma, dopo il voto, Monti e Bersani insieme al governo metteranno la patrimoniale. Nell'agenda Monti a pagina 5 c'è scritto 'la patrimoniale' e lo stesso presidente l'ha detto in inglese al Financial times". Così Giulio Tremonti, intervenuto stamani a Mattino Cinque.

10:51 Meloni: "Monti spreme famiglie e aiuta banche"

"A Mps 3,9 miliardi di aiuti di Stato sotto forma di MontiBond, più dell'intero valore dell'Imu sulla prima casa. E' follia spremere le famiglie per aiutare le banche". Lo afferma il fondatore di "Fratelli d'Italia - Centrodestra nazionale", Giorgia Meloni.

10:33 Mussolini: "Monti è un alieno"

"Monti è un pesce tropicale che è entrato nel Mare Mediterraneo, perché è un alieno che è entrato e da pesce è diventato uomo politico anche meschino". Lo ha detto Alessandra Mussolini, candidata del Pdl al Senato in Campania, intervenendo ad Agorà, su Rai Tre.

09:16 De Magistris: "Non capisco il progetto di Grillo"

Il Movimento 5 Stelle "non è solo Grillo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ai microfoni di Radio Città Fujiko di Bologna, che ha diffuso una sintesi del suo intervento. Ci sono "possibili convergenze - ha aggiunto - ma non capisco il progetto politico del Movimento 5 Stelle". Grillo "rappresenta una fase di transizione", ha detto ancora De Magistris, che ha definito "grave la sua frase su Casapound".

08:45 Bondi: "Monti? Onestà intellettuale pari a zero"

"Cosa si deve pensare di un uomo come Monti che, dopo essere stato nominato e sostenuto a capo di un governo tecnico dalle due maggiori forze politiche del Paese, e cioè da Berlusconi e da Bersani, ora dice di avere in comune con Grillo 'la sfiducia in Berlusconi e Bersani'? Come minimo si deve pensare che sia un uomo la cui onest… intellettuale sia pari a zero": lo afferma il coordinatore del Pdl Sandro Bondi.

08:15 Maroni: "Pulizia lista, scelta giusta del Pdl"

Escludendo i nomi di alcuni "incandidabili" come Cosentino e Papa "il Pdl ha fatto una scelta dolorosa ma giusta". Lo ha detto il segretario della Lega, Roberto Maroni, ribadendo che "non si tratta di condannare le persone prima del processo, ma qui si tratta di cariche elettive...".

