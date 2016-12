I vitalizi d'oro per i non candidati d'Italia

- Italia sempre più povera e senza lavoro. Tra qualche settimana agli inoccupati si aggiungeranno anche i nomi dei parlamentari che non sono stati ricandidati o che per scelte personali hanno deciso di non correre. Per loro, però, non dobbiamo preoccuparci. Ce lo dice il quotidiano Libero che ha fatto i conti sulle loro liquidazioni e, soprattutto, i vitalizi che hanno maturato negli anni.

Si tratta di cifre considerevoli, con molti zeri. Sia per quanto riguarda il vitalizio mensile (netto) che per la liquidazione. Per alcuni le liquidazioni sono inferiori ma solo perché durante la loro carriera hanno magari optato per altre cariche intascando anni fa quanto avevano maturato. Come Walter Veltroni che quando lasciò il seggio di Montecitorio per guidare la città di Roma.Chiaramente sono diritti che loro hanno acquisito e che la legge gli consente di ricevere. Ma queste cifre e questa giustificazione stona con la situazione della maggior parte della popolazione o con gli esodati, persone che avevano maturato il diritto ad andare in pensione ma rimasti imbrigliati nel cambio della legge. Anche loro avevano rispettato le regole, o no?