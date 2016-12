foto Ansa

- Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo in materia di trasparenza della P.A. che attua la legge anticorruzione del 2012. Nel testo, in particolare, "viene istituito l'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado". I dati saranno pubblicati anche online "per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle P.A. e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini".