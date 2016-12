foto LaPresse

19:53

- "Non so se voterò Pdl alle elezioni". Sono le parole di Alfonso Papa a Checkpoint, dopo l'esclusione dalle liste del partito. "Berlusconi non mi ha ancora chiamato, ma è un gentiluomo e lo farà", ha aggiunto. "Il mio progetto, che continuerò a portare avanti, non coincideva più con quello del Pdl", ha spiegato. Del leader del centrodestra ha poi detto: "Una persona per bene, oggi un po' fuori dal contesto e con qualche difficoltà umana in più".