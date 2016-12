foto Daniele Mascolo/Ansa 19:03 - Pier Luigi Bersani rivendica di essere stato il primo ad avviare l'operazione liste pulite. "Con le nostre regole - aggiunge il segretario Pd - nel Pdl ben altri saltavano. Noi, grazie alla partecipazione delle primarie, abbiamo attivato la pulizia politica". E poi sferra l'affondo al centrodestra: "Non si può decidere in una stanza. Noi ci siamo messi in gioco, il 90% dei candidati viene dalle primarie che sono la strada per ripulire la politica". - Pier Luigi Bersani rivendica di essere stato il primo ad avviare l'operazione liste pulite. "Con le nostre regole - aggiunge il segretario Pd - nel Pdl ben altri saltavano. Noi, grazie alla partecipazione delle primarie, abbiamo attivato la pulizia politica". E poi sferra l'affondo al centrodestra: "Non si può decidere in una stanza. Noi ci siamo messi in gioco, il 90% dei candidati viene dalle primarie che sono la strada per ripulire la politica".

Il leader del Pd, in un'intervista al Tg2 risponde a una domanda sulle possibilità che il suo partito riesca a raggiungere la maggioranza alla Camera e al Senato: "E' un dibattito complicato ma creda a me: chi arriva primo al voto degli italiani in tutta Italia governerà alla Camera e al Senato".



Poi Bersani torna a condannare i partiti personali: "Il Pd è un partito che vivrà oltre Bersani per dare un riferimento ai riformisti italiani. I partiti che ruotano sulla persona non esistono in alcuna democrazia e producono rigidità e instabilità".



Entrando poi nel merito del programma elettorale, il segretario dei democratici indica nella riqualificazione nell'edilizia il motore dell'economia. "L'edilizia è troppo bassa, bisogna ridare fiato senza consumare il territorio, puntare sulla riqualificazione del costruito esistente: case, edilizia pubblica, alberghi, potenziare l'efficienza energetica e l'antisismico", suggerisce.