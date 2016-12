foto LaPresse

16:05

- "A un cattolico questa atmosfera di disimpegno non è consentita e partecipare con il voto è già un modo concreto per non disertare la scena pubblica". L'appello viene dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, che, intervistato da "Famiglia Cristiana", commenta così i sondaggi secondo i quali una parte dei cattolici è incerta in vista delle elezioni.