foto Ansa

14:29

- "Non ho fatto un passo indietro. Ho lottato per ottenere una candidatura, ma non per l'immunità. Ma non vendo la mia dignità per l'immunità". Nicola Cosentino spiega così la sua decisione di non ritirare spontaneamente la sua candidatura. Sul caso delle liste del Pdl che avrebbe rubato "per ripicca". Nega con decisione: "Tutto falso". E conclude: "Accetto l'esclusione dalle liste senza nessuna polemica, se può servire a prendere qualche voto in più".