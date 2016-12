Alfano? "Non ho nulla contro la categoria dei perdenti di successo". Così Nicola Cosentino, durante la conferenza stampa a Napoli, parla del segretario del Pdl, uno dei maggiori sostenitori della sua esclusione dalle liste elettorali.



"Non vendo la mia dignità per l'immunità"

"Non ho fatto un passo indietro. Ho lottato per ottenere una candidatura, ma non per l'immunità. Ma non vendo la mia dignità per l'immunità". Nicola Cosentino spiega così la sua decisione di non ritirare spontaneamente la sua candidatura. Sul caso delle liste del Pdl che avrebbe rubato "per ripicca". Nega con decisione: "Tutto falso". E conclude: "Accetto l'esclusione dalle liste senza nessuna polemica, se può servire a prendere qualche voto in più".



"Resto vincolato a Berlusconi, persona straordinaria"

"Continuo a rimanere fortemente vincolato al progetto del Pdl, del presidente Berlusconi -ha quindi spiegato Cosentino -. Ringrazio Berlusconi per la grande opportunità che mi ha dato di essere un punto di riferimento nel Parlamento, è una persona assolutamente straordinaria alla quale mi lega un vincolo di rapporto di stima e di amicizia".



"Non sono un fighetto di palazzo"

"Non mi considero un fighetto di palazzo. Non ho mai gestito assolutamente niente". Ha quindi detto in conferenza stampa Nicola Cosentino. Ma per gli altri partiti "ero un punto di riferimento importante in Campania. Immagino che con il mio passo indietro possano ottenere un risultato importante". Certo "sarà più difficile correre come me" ma gli esponenti Pdl "saranno ancora vincenti in regione".



"Se vado in carcere non siamo in un Paese civile"

"Vorrei andare in galera ma a fronte di una sentenza - ha quindi detto Cosentino, per il quale la procura di Napoli aveva chiesto l'arresto, non avvallato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati -. Perché dovrei andare in carcere se oggi sono cittadino comune e non ho più potere di condizionare? Se ci vado è perché siamo in un Paese non civile, se ci vado ci vado con la mia dignità. Chiedo un processo immediato".