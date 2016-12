"Berlusconi come Schettino"

"Un mago in grado di riproporsi con grande forza, un capitano che ha portato la nave sugli scogli".''Dal '93- 94 ha detto che faceva tutto schifo e che lui avrebbe risolto tutto da solo con un messaggio accattivante e demagogico, ma ci ha portato solo un sacco di guai".

"No ai partiti personali"

"Io sono per un radicale cambiamento. Ma gli altri invece che inseguire tornano ai vecchi difetti e fanno i partiti attorno ad una persona''. Anche Monti? ''Certamente''.

Berlusconi tagli le leggi ad personam

Berlusconi non e' stato ancora rimosso? "Beh, un colpetto gliel' abbiamo dato.." ''Se Berlusconi tagliasse un po' di leggi ad personam, prima, sarebbe meglio. Quanto ai parlamentari, noi proponiamo che i deputati devono guadagnare come il sindaco di un comune capoluogo''.

Le possibilità di Ingroia

''Se l'andamento è questo mi pare difficile che Ingroia arrivi al quorum del Senato che e'dell'8%''

Patrimoniale? Più importante la tracciabilità

"Non credo nella patrimoniale intesa come tassa sulla ricchezza perche' il nostro problema è rendere tracciabile, far conoscere chi e' ricco. In Francia lo conoscono, da noi no. E' la priorita' assoluta : la leggibilità dei movimenti e poi far girare meno contanti abbassando gradualmente la soglia. Serve arrivare in Europa anche per la fedeltà fiscale. L'austerity da sola non porta da nessuna part

"Mi spiace, non insulto nessuno"

''Fiorello dice che anche io devo insultare come fanno gli altri per avere titoli e spazi su giornali? Dice una cosa seria, ma a costo di perdere non intendo cedere a certi meccanismi, né per avere titoli sui giornali sparare stupidaggini".

Contronto con Berlusconi? Anche con Alfano

''Entriamo in par condicio, si parte tutti alla pari al di là dei sondaggi. Quindi si faccia un confronto con tutti i candidati. Berlusconi o Alfano? Vengano tutti e due''.