foto LaPresse

20:01

- Il parlamentare del Pdl, Luigi Cesaro, definisce "una esclusione dolorosa" la mancata ricandidatura di Nicola Cosentino nelle liste del Popolo delle Libertà. Cosentino, ha aggiunto Cesaro, "per tanti anni è stato leader politico di questo movimento", come coordinatore regionale del partito. Quanto al caos delle firme, spiega: "Ce le aveva in custodia Nitto Palma, che era irreperibile: per tre ore siamo stati in ansia, poi abbiamo iniziato a riprenderle".