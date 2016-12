foto LaPresse

19:00

- "Senza il nostro risanamento e la nostra azione di spinta per lo scudo anti-spread anche la Bce non avrebbe potuto fare il molto che poi ha fatto". Così Mario Monti replica a Wolfgang Munchau, il giornalista che ha criticato l'azione del Professore in un editoriale del Financial Times. "E' animato da una vecchia polemica contro la Merkel", ha spiegato. "L'Italia ha dato un forte contributo per migliorare il funzionamento dell'Eurozona", ha concluso.