Silvio Berlusconi e Angelino Alfano hanno convinto l'ex sottosegretario Nicola Cosentino a non candidarsi in Campania nelle liste del Pdl per il Senato. Poi la documentazione è sparita ed è circolata la voce che Cosentino se la fosse portata via furibondo per l'esclusione. Ma Nitto Palma ha smentito: "Cosentino ha consegnato le carte alle 16". In serata, il nome dell'ex sottosegretario figurava ancora in lista ma senza firma, quindi non valido.

22:41 Nitto Palma: "Meno voti senza Cosentino? Non so"

"Non so se la decisione assunta nei confronti di Cosentino ci priverà di voti". Lo ha detto Francesco Nitto Palma, commissario regionale del Pdl in Campania, dopo l'esclusione dalle liste elettorali dell'ex sottosegretario all'Economa. "Immagino che molte persone siano legate a lui - ha affermato - e ne abbiano apprezzato l'attività politica". "Questo si vedrà alla fine - ha aggiunto - ma quando si sceglie la strada sulla base del principio, quello che accade dopo conta di meno".

22:15 Cosentino, Maroni: "Sinistra affondata"

"Bene il Pdl su Cosentino e liste pulite. Ci voleva. Sinistra colpita e affondata". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Roberto Maroni.

22:14 Lega Nord, Campania: Tremonti capolista

Giulio Tremonti è il capolista al Senato in Campania per la Lega Nord; al secondo posto un cittadino nato in Giordania, Alomleh Ali Rasmed Mohmhud Rasnid.

21:38 Cosentino ancora in lista, ma manca la firma

Il nome di Nicola Cosentino figura ancora nella lista per il Senato depositata poco fa in Corte d'Appello dal commissario regionale del Pdl, Nitto Palma. Ma, spiegano dal partito, nessun giallo: manca la firma di accettazione della candidatura, quindi Cosentino automaticamente decade e Alessandra Mussolini sale di una posizione, dal quarto al terzo posto. I primi due candidati sono Silvio Berlusconi e Nitto Palma.

21:23 Nitto Palma: "Ripetuto documenti liste per prudenza"

Il commissario del Pdl in Campania, Francesco Nitto Palma, ha spiegato che la decisione di escludere l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, dalle liste elettorali regionali "è stata presa verso l'una, dopo un paio d'ore di discussione" e che "in conseguenza di questa decisione ho telefonato all'onorevole Cosentino non rintracciandolo". "Conseguentemente - ha aggiunto - per questioni prudenziali abbiamo provveduto a una ripetizione della documentazione".

21:22 Nitto Palma: "Cosentino dispiaciuto ma ha capito"

"Cosentino era evidentemente dispiaciuto". Lo ha detto Nitto Palma, commissario del Pdl Campania uscendo dalla Corte d'Appello di Napoli, dopo l'esclusione del politico dalle liste di candidati del Pdl per il voto di febbraio. "E' un uomo intelligente - ha affermato - ha compreso la situazione generale del partito e della politica".

21:15 Monti a Ft: "Azione di governo senza precedenti"

"Ciò che questo governo ha fatto per far calare l'inflazione e creare più posti di lavoro è senza precedenti in un periodo di tempo così breve e senza una maggioranza vera in Parlamento". Lo scrive Mario Monti in una lettera al Financial Time, che oggi pubblica un editoriale secondo cui il Prof non è l'uomo giusto per guidare l'Italia.

21:07 Nitto Palma: "Ho avuto liste da Cosentino alle 16"

Il commissario del Pdl in Campania, Francesco Nitto Palma, spiega il giallo delle liste sparite motivandolo col fatto che Cosentino fosse in possesso delle "carte" per verifiche tecniche su alcuni candidati di Campania 2. "Alle 16 ero a Caserta, quando l'onorevole Cosentino mi ha consegnato l'intera documentazione". "Le carte le aveva Cosentino - ha proseguito Nitto Palma - perché a Campania 2, in ragione del fatto che c'era un controllo sui riempitivi della lista sulla provincia di Caserta, bisognava verificare e procedere all'integrazione".

19:47 Cesaro: "Dolorosa esclusione Cosentino"

Il parlamentare del Pdl, Luigi Cesaro, definisce "una esclusione dolorosa" la mancata ricandidatura di Nicola Cosentino nelle liste del Popolo delle Libertà. Cosentino, ha aggiunto Cesaro, "per tanti anni è stato leader politico di questo movimento", come coordinatore regionale del partito. Quanto al caos delle firme, spiega: "Ce le aveva in custodia Nitto Palma, che era irreperibile: per tre ore siamo stati in ansia, poi abbiamo iniziato a riprenderle".

19:06 D'Alema: "Berlusconi applichi le regole a se stesso"

La ragione del caos-liste nel Pdl è, secondo Massimo D'Alema, "ovvia: Berlusconi che chiede a persone indagate o sotto processo di non candidarsi, innanzitutto dovrebbe applicare a se stesso questa regola".

18:47 Napoli, candidati Pdl rifirmano

Numerosi esponenti del Pdl si sono radunati all'Hotel Terminus di Napoli per firmare nuovamente la loro candidatura nelle liste elettorali in un clima di forte tensione. "Perché siamo qui? Perché dobbiamo firmare nuovamente le candidature e non sappiamo neanche perche", spiega Ciro Falanga, candidato al Senato. Sul fatto che il commissario regionale del Pdl Nitto Palma sia in Corte d'Appello per presentare le liste, Falanga sottolinea: "Mi chiedete se ha presentato un'altra lista? Non credo che ci siano questi giochetti all'interno del Pdl. Penso che siamo ancora delle persone serie. Abbiamo firmato due volte perché probabilmente l'accettazione, nel caos della presentazione delle liste, saranno andate smarrite. Non ci sono uomini tra di noi che scappano con il pallone", aggiunge commentando l'indiscrezione secondo la quale sarebbe stato Nicola Cosentino a portare via la documentazione necessaria.

18:30 Monti al FT: "Senza di noi la Bce avrebbe fatto meno"

"Senza il nostro risanamento in tempi così brevi e la nostra azione di spinta per lo scudo anti-spread, anche la Bce non avrebbe potuto fare il molto che poi ha fatto". A sostenerlo è il premier uscente, Mario Monti, replicando all'editoriale del Ft il cui autore degfinisce animato da "una vecchia polemica con la Merkel".

17:58 Vendola: "Bersani sia il capo della coalizione, non del Pd"

"Vorrei che Pierluigi Bersani fosse più sollecito e più grintoso nel chiudere con un'epoca che è stata dominata dagli impresentabili, dai loro sodali, dai loro amici e dai loro complici". A chiederlo è il leader di Sel, Nichi Vendola, il quale sottolinea come vorrebbe "che si presentasse non tanto come il segretario del Partito Democratico, ma come il capo della coalizione di centrosinistra".

17:40 Scilipoti candidato in Calabria?

Domenico Scilipoti, l'ex parlamentare Idv passato poi con Berlusconi, potrebbe essere candidato con il Pdl in Calabria dopo le polemiche che hanno accompagnato la possibilità che fosse candidato in Abruzzo. Scilipoti, secondo indiscrezioni, potrebbe occupare il posto n. 6 nella lista al Senato, l'ultimo utile per l'elezione in caso di vittoria, ma che non gli garantirebbe uno scranno in Parlamento in caso di vittoria del centrosinistra.

17:24 Pdl: "Liste Campania non sono sparite"

"La notizia relativa a una presunta sparizione delle liste elettorali della Campania è destituita di fondamento". A sostenerlo è un comunicato del Pdl, che spiega come "tutta la documentazione è nelle mani del commissario regionale della Campania, senatore Francesco Nitto Palma, che sta provvedendo al deposito".

Ultimo aggiornamento 22:41